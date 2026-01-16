Bizarrap se une a Gorillaz en "Orange County"

El productor argentino Bizarrap generó revuelo en redes sociales tras revelar su colaboración con Gorillaz en el tema "Orange County", uno de los lanzamientos previos al próximo álbum del grupo.

A través de sus redes, Bizarrap compartió imágenes que lo integran al universo animado de Gorillaz, junto a 2-D, avatar del vocalista Damon Albarn, además de momentos del proceso creativo detrás de la canción.

LEA TAMBIÉN BIZARRAP INAUGURA TIENDA DE MODA El productor discográfico, compositor y DJ argentino Bizarrap inauguró este sábado en la ciudad española de Barcelona la nueva tienda de moda urbana de JD Sports que, con una superficie de casi 1.500 ...

"Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando", escribió el productor, quien agradeció a la banda británica por permitirle formar parte de un tema que calificó como uno de sus favoritos de toda la vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Orange County" es parte de los adelantos del álbum The Mountain, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de febrero. El disco promete un recorrido sonoro que mezcla ritmos y sonidos del mundo, con colaboraciones internacionales que refuerzan su carácter experimental.

La canción destaca por su carga emotiva, al abordar temas como el duelo, la esperanza y los nuevos comienzos tras la pérdida de un ser querido, todo acompañado de una melodía envolvente y accesible. En el coro se escuchan versos que aluden a la dificultad de decir adiós y a la posibilidad de volver a amar, marcando uno de los momentos más sensibles del tema.

Con esta colaboración, Bizarrap amplía su presencia internacional y suma un nuevo cruce con una de las bandas más influyentes de la música alternativa global.