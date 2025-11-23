logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BIZARRAP INAUGURA TIENDA DE MODA

Por EFE

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
BIZARRAP INAUGURA TIENDA DE MODA

El productor discográfico, compositor y DJ argentino Bizarrap inauguró este sábado en la ciudad española de Barcelona la nueva tienda de moda urbana de JD Sports que, con una superficie de casi 1.500 metros cuadrados, se ha convertido en el establecimiento de la marca más grande de Europa.

La presencia del artista argentino congregó a un gran número de seguidores en las inmediaciones de la tienda.

Bizarrap, que es embajador de Adidas Originals, asistió a la personalización en directo de unas zapatillas de su colaboración con esa marca a cargo del artista español Tito Customs.

También se hizo numerosas fotos con los asistentes y firmó autógrafos e incluso alguna camiseta de la selección argentina de fútbol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La directora asociada de ‘marketing’ para Europa de JD, Gema de la Morena, resaltó que Bizarrap “es un símbolo de su generación, un icono global”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

DISEÑADOR PAUL COSTELLOE FALLECE
DISEÑADOR PAUL COSTELLOE FALLECE

DISEÑADOR PAUL COSTELLOE FALLECE

SLP

EFE

MUJER DEL AÑO
MUJER DEL AÑO

MUJER DEL AÑO

SLP

El Universal

PELÍCULAS DE MÉXICO GANADORAS DEL FESTIVAL DE HUELVA
PELÍCULAS DE MÉXICO GANADORAS DEL FESTIVAL DE HUELVA

PELÍCULAS DE MÉXICO GANADORAS DEL FESTIVAL DE HUELVA

SLP

EFE

BIZARRAP INAUGURA TIENDA DE MODA
BIZARRAP INAUGURA TIENDA DE MODA

BIZARRAP INAUGURA TIENDA DE MODA

SLP

EFE