BIZARRAP INAUGURA TIENDA DE MODA

El productor discográfico, compositor y DJ argentino Bizarrap inauguró este sábado en la ciudad española de Barcelona la nueva tienda de moda urbana de JD Sports que, con una superficie de casi 1.500 metros cuadrados, se ha convertido en el establecimiento de la marca más grande de Europa.

La presencia del artista argentino congregó a un gran número de seguidores en las inmediaciones de la tienda.

Bizarrap, que es embajador de Adidas Originals, asistió a la personalización en directo de unas zapatillas de su colaboración con esa marca a cargo del artista español Tito Customs.

También se hizo numerosas fotos con los asistentes y firmó autógrafos e incluso alguna camiseta de la selección argentina de fútbol.

La directora asociada de ‘marketing’ para Europa de JD, Gema de la Morena, resaltó que Bizarrap “es un símbolo de su generación, un icono global”.