Blackpink revela fecha de lanzamiento de su tercer miniálbum 'Deadline'

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El grupo femenino de K-pop Blackpink arrancó 2026 con éxito. Tras coronarse en los 40th Golden Disc Awards en Taipéi por su tema "Run", la agrupación reveló su próximo proyecto: su tercer miniálbum, Deadline.

A través de YG Entertainment y su cuenta oficial en Instagram, se compartió un avance de 19 segundos que incluye efectos de sonido rápidos antes de mostrar el título del álbum y la fecha de lanzamiento: el 27 de febrero a las 13: 00 horas (hora de Corea del Sur), mientras que en México estará disponible desde las 23:00 horas del 26 de febrero, debido a la diferencia horaria.

El proyecto también lleva el nombre de la gira mundial que el grupo realizó en 2025, la cual terminará este mes en Hong Kong, aunque se espera que se anuncien nuevas fechas próximamente.

Aunque los Blinks recibieron la noticia del álbum con entusiasmo, algunos expresaron su decepción al saber que no se trata de un trabajo completo, especialmente tras la espera desde 2022 y la salida de Born Pink.

Al ser un miniálbum, Deadline incluirá solo unas pocas canciones de Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé, entre ellas "Jump", que ha tenido gran éxito internacional.

YG Entertainment explicó que los retrasos en el lanzamiento se debieron a ajustes en el proceso creativo para garantizar la mayor calidad posible.

Además, este 2026 será especial para los fans del K-pop, con el regreso de BTS programado para mayo.