¿Por dinero o por amor?
La primera vez que te acostaste con un hombre ¿lo hiciste por amor o por dinero?". Eso le preguntó Susiflor a su amiga Rosibel. Respondió ella: "Debe haber sido por amor, porque al final el tipo me dio 50 pesos, y eso no es dinero"... Nosotros le preguntamos a la 4T: "El petróleo que envías a Cuba ¿se lo das por dinero o por amor?". Si es por dinero debes transparentar esas entregas, informar de ellas a la ciudadanía. Si se lo das por amor, o sea por simpatía ideológica, tal amor es peligroso, implica riesgos pues nos indispone con el gorilesco Trump, que en los asuntos de política internacional se guía por dos principios: "Los amigos de mis enemigos son mis enemigos" y: "Si no estás conmigo estás contra mí". No divago si afirmo que la palabra "petate" es muy interesante. Viene del náhuatl petatl, que significa tapete, alfombra, estera. Del petate escribe Santamaría en su copioso Diccionario de Mejicanismos, así, con jota: "Se teje de tiras de palma, y sustituye al colchón entre la gente pobre". Abundancia de dichos hay en los cuales aparece el petate. Hablando de una mujer se decía: "Es mala pa´l metate, pero buena pa´l petate". O sea no sabe cocer, pero sí con ge. Por regla general los varones prefieren esto último, y dicen otro decir: "El metate p´allá, el petate p´acá". Otro dicho: "El que ha nacido en petate siempre anda apestando a tule". Significa que nadie puede ocultar su origen. Ese refrán es aplicable a los nuevos ricos de la 4T, rastacueros enriquecidos súbitamente por la impune corrupción reinante, pero cuya conducta exhibe lo que son. A esos tales hay que decirles: "Se duerme mejor en petate honrado que en colchón robado". Otras expresiones semejantes hay. "Desgastar el petate" equivale a realizar la cópula. Es "llamarada de petate" lo que se enciende pronto y más pronto se apaga. "Se petateó" dicen algunos burdamente para no decir que Fulano se murió. Asustar con el petate del muerto significa esgrimir una amenaza inexistente o vana. En tiempos de la Guerra Fría preocupábamos al Tío Sam con el espantajo del comunismo, y para tenernos de su lado el poderoso vecino actuaba en forma complaciente con nosotros. Ese petate se ha destejido ya. Ahora no tenemos con qué atemorizar a Trump. Enviar petróleo a Cuba constituye inútil provocación que a más de ser costosas es peligrosa. Con lo dicho he cumplido por hoy mi misión de orientar a la República. Puedo entonces caminar por sendas de mayor amenidad... La guapa maestra de Pepito les dijo a los niños: "Hemos terminado el curso. Ya no tengo nada qué enseñarles". Pepito levantó la mano: "¿Se admiten sugerencias?"... Otro de Pepito. Su amigo Juanilito se jactó: "Mi papá es el hombre más guapo e inteligente del mundo". Le aconsejó Pepito: "No hables tan fuerte. Puede oírte el viejo feo y pendejo que vive con tu mamá"... Los novios que se iban a casar fueron a una mueblería a comprar la cama. El empleado les preguntó: "¿La quieren matrimonial o king size?". Respondió al punto la novia: "King size". El galán le dijo en voz baja: "Mi vida: en una cama matrimonial estaríamos más cerca. ¿Por qué la quieres tamaño king size?". Respondió ella: "Espera a que me quite la faja"... Tetina, joven mujer de mucha pechonalidad, se sintió acatarrada y fue a la consulta de un doctor. Le indicó el facultativo: "Hay que cuidar ese catarro, señorita, porque si le cae al pecho le va a durar toda la vida"... Don Cucoldo revisó los planos de la nueva casa y le dijo al arquitecto: "No puso usted cuarto de juegos. ¿Dónde voy a meter a mis amigos?". Igualmente reclamó su esposa: "Y la recámara no tiene clóset. ¿Dónde voy a meter yo a los míos?"... FIN.
