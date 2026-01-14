logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre muere arrollado por un auto en Carr. ´57

La víctima pretendía cruzar la cinta asfáltica al mismo tiempo que circulaba el vehículo

Por Redacción

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Hombre muere arrollado por un auto en Carr. ´57

Un hombre es arrollado y muerto en la carretera ´57 matehuala, los hechos en el km 19 a la altura de la comunidad de Cándido Navarro en Soledad.

El reporte despues de las 07:00 de la mañana cuando un hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica  al mismo tiempo que circulaba un automóvil Nissan Tsuru de color rojo, con dirección hacia la carretera a Matehuala el cual arrolla al hombre, para salir el automóvil para su lado derecho y terminar fuera de la cinta asfáltica; el vehículo fue abandonado.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área.

Elementos de la Policía de Investigación inician con la recolección de indicios para proceder a levantar el cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Rascón, detienen a presunto narcomenudista
En Rascón, detienen a presunto narcomenudista

En Rascón, detienen a presunto narcomenudista

SLP

Huasteca Hoy

Detienen a 15 en operativos estatales
Detienen a 15 en operativos estatales

Detienen a 15 en operativos estatales

SLP

Redacción

En la primera semana de 2026 se aseguraron 20 gramos de droga.

Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala
Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala

Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala

SLP

Pulso Online

El conductor del vehículo salió del camino y abandonó la unidad

Detienen a tres objetivos prioritarios en Soledad
Detienen a tres objetivos prioritarios en Soledad

Detienen a tres objetivos prioritarios en Soledad

SLP

Redacción