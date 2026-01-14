Hombre muere arrollado por un auto en Carr. ´57

Un hombre es arrollado y muerto en la carretera ´57 matehuala, los hechos en el km 19 a la altura de la comunidad de Cándido Navarro en Soledad.

El reporte despues de las 07:00 de la mañana cuando un hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica al mismo tiempo que circulaba un automóvil Nissan Tsuru de color rojo, con dirección hacia la carretera a Matehuala el cual arrolla al hombre, para salir el automóvil para su lado derecho y terminar fuera de la cinta asfáltica; el vehículo fue abandonado.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área.

Elementos de la Policía de Investigación inician con la recolección de indicios para proceder a levantar el cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí