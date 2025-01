Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual

La actriz Blake Lively demandó a Justin Baldoni, su coprotagonista de "It ends with us", por acoso sexual y lo que ella afirma es un esfuerzo coordinado para destruir su reputación, Blake argumenta que el comportamiento de Baldoni, quien también se desempeñó como director de la cinta, le causó "una angustia emocional severa", de acuerdo a información sobre la demanda que obtuvo TMZ.

De acuerdo a la demanda, las cosas empeoraron tanto durante el rodaje que hubo una reunión en la que todos participaron para abordar lo que la actriz afirma que era un ambiente de trabajo hostil, incluso Ryan Reynolds, esposo de Lively estuvo presente.

La demanda enumera las peticiones que se abordaron en esa reunión debido a la conducta de Baldni. Entre esas demandas estuvo: no mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no mencionar más la supuesta "adicción a la pornografía" previa de Baldni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otras personas, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no preguntar más sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake.

TMZ relata que la demanda sostiene que el estudio aceptó y aprobó las exigencias, pero al final la película fracasó, en parte debido a un enorme conflicto sobre cómo se promocionaría. Blake quería un discurso más optimista sobre la resiliencia de su personaje, mientras que Baldoni quería que el enfoque se centrara en la violencia doméstica.

Bryan Freedman, abogado de Baldoni dijo que las acusaciones son "falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de dañar públicamente", además, agregó que Lively fue una pesadilla en el set, amenazó con no presentarse al set y a no promocionar la película, lo que finalmente ocurrió.