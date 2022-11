Blink-182, Billie Eilish y The Killers, en festival Pa´l Norte

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Fueron varias semanas de rumores, expectativas y sobre todo especulaciones, pero esta mañana por fin se reveló una de las incógnitas que rondaban por la mente de todos los fans del Tecate Pa´l Norte, quiénes serían los artistas para la edición 2023.

Desde su anuncio, los organizadores del festival sorprendieron al revelar que por primera vez este evento se llevaría a cabo durante tres días, los próximos 31 de marzo, 1 y 2 de abril, por lo que muchos esperaban un gran cartel, que, cabe decir, no desilusionó.

Una botarga de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue el encargado de revelar el nombre del primero de los artistas que formará parte de esta edición: Setve Aoki. Sin embargo, como plato principal tendrá a dos grandes bandas: The Killers y Blink-182, quien recientemente anunció su regreso a los escenarios con su alineación original, pero, además estará la cantante Billie Eilish, algo que varios pedían a gritos.

Para completar la lista, también se presentarán Franz Ferdinand, 5 seconds of summer, Modest Mouse y Steve Aoki, mientras que la música nacional estará representada por Austin TV, Café Tacvba, Panteón Rococó, León Larregui, José Madero y por el cantante de regional, Carín Léon.

Otras bandas latinoamericanas como Los Amigos Invisibles, Los Bunkers, Bacilos, Miranda!, Don Tetto también harán explotar a los asistentes; pero en esta ocasión, el P´al Norte no quiso dejar ningún género fuera y varios representantes del género urbano como Sebastián Yatra, Wisin & Yandel y Manuel Turizo, también fueron incluidos.

Aunque el anuncio emocionó a muchos de los usuarios de las redes sociales, también hubo quienes no se sintieron muy contentos con el cartel sobre todo porque los boletos salieron a la venta hace días, incluso antes de que éste se revelara y los costos no son nada baratos: "Tanto para esto", "Esperaba más, por esos precios, la verdad", "Necesitamos otro festival en MTY que mande, este ya no", "Con este cartel el Corona Capital se va de gane como el mejor festival de este año", "Vendo mi abono tempranero", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2023



Boletos a partir de las 14:00hrs del 7 de noviembre a través de Ticketmaster@CervezaTecate pic.twitter.com/EuJsd9bb63 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 3, 2022

---¿Dónde, cuándo y cuáles son los precios?Como anteriormente lo mencionamos, la edición del 2023 será la primera en tener tres días de música en nueve diferentes escenarios que serán colocados a lo largo y ancho del Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey.Respecto a los precios de las entradas, el abono tempranero, que inició el pasado 28 de octubre, se agotó en su totalidad ese mismo día. Los precios rondaban entre los 3 mil y casi 6 mil pesos; y hasta ahora no se han dado a conocer cuándo iniciará la fase 1 de la venta general y tampoco los costos.