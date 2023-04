Blink-182 levanta el ambiente en el Coachella 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la banda estadounidense Blink 182 cancelara su show en México y en otras partes de Latinoamérica el pasado 1 de marzo, debido a una severa lesión que sufrió el baterista Travis Barker, ahora encendió el escenario Sahara del festival Coachella 2023.

En medio de los aplausos y los bailes de los asistentes, el grupo abrió con "Family Reunion" y "Anthem, Part 2".

Asimismo, tocó por primera vez su nueva canción "Edging", que se lanzó el pasado 14 de octubre.

Si bien en redes sociales los fanáticos han expresado emoción por su regreso, algunos internautas latinos también externaron su enojo debido a que no pudieron verlos en vivo, meses atrás.

¿Qué le pasó a Barker?

Recordemos que fue el vocalista, Tom DeLonge , quien pidió disculpas por lo sucedido y detalló que Barker había padecido una fractura en sus dedos, lo que derivó a que fuera intervenido quirúrgicamente y necesitara varias semanas de recuperación.

Si bien no dio más detalles sobre la cirugía de su colega, Travis dio una actualización de su estado de salud en redes sociales, y posteó las impactantes imágenes de la operación.

Resulta que en su perfil de Instagram el baterista compartió un video en el que está tomándose de las manos con dos de sus familiares.

"Gracias por todo el amor, las oraciones y la comprensión esta semana mientras me sometían a cirugía. Fue una decisión difícil de tomar, pero finalmente no pude seguir tocando la batería sin ella. Era inevitable que mi dedo se hubiera vuelto a dislocar sin reparar quirúrgicamente el ligamento desgarrado", escribió junto al post.

Posteriormente, añadió una instantánea en el hospital mientras está observando su dedo vendando.

Y más tarde publicó la fuerte imagen en la que se percibe su dedo anular expuesto: "La última foto es difícil de ver", advirtió el baterista.