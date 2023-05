Blockbuster le da "amistoso" recordatorio a Netflix

A-AA+

Tras la polémica que surgió a raíz de que Netflix cambió sus políticas de privacidad, ahora Blockbuster se unió al descontento colectivo.

Millones de usuarios no estuvieron de acuerdo con que plataforma de streaming estadounidense anunciara que harían un cargo adicional en caso de que los usuarios decidieran compartir la contraseña de sus cuentas con personas que no estuvieran en el mismo hogar.

Al respecto, Blockbuster escribió un "amistoso" recordatorio en su cuenta de Twitter: "Un recordatorio amistoso de que cuando solían alquilarnos videos, no nos importaba con quién lo compartías... siempre y cuando lo devolvieras a tiempo", dice la publicación en la que etiquetaron a Netflix.

La publicación, como era de esperarse, obtuvo millones de reacciones. Incluso el asesor financiero de CNBC, Douglas A. Boneparth, comentó lo siguiente: "Cuando trabajaba en Blockbuster, les regalaba dulces a mis amigos".

Otros comentarios fueron los siguientes: "Tuviste la oportunidad de comprar Netflix y lo dejaste pasar", "Veo un potencial para que Blockbuster tenga la oportunidad de tener su propio servicio de transmisión con el contenido original de Blockbuster", "Y quién sigue en el negocio", "Un recordatorio amistoso que podrías haber comprado Netflix por centavos por dólar", "Nunca te perdonaré por cobrarme un cargo por retraso 5 minutos después de la hora", entre otros.

Blockbuster fue una franquicia especializada en alquiler de películas y videojuegos, pero desde el auge de la era digital quebraron; pues sólo tenían el servicio en sus tiendas físicas.

Además, es cierto que tuvieron la oportunidad de comprar Netflix en el año 2000, pero el exdirector ejecutivo de Blockbuster, John Antioco, lo rechazó porque veía más rentable que los clientes acudieran hasta la tienda física y tan sólo cuatro años después, Netflix ya superaba el millón de suscriptores.