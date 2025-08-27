Bodas de celebridades en 2026: Taylor Swift y Zendaya entre las estrellas que dirán 'sí'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En 2008, Taylor Swift lanzó "Love Story", canción inspirada en Romeo y Julieta, aunque con un final feliz, lejos de la tragedia clásica de William Shakespeare. 18 años después, su propia historia romántica también tendrá un desenlace de cuento: en 2026 contraerá matrimonio con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

El anuncio, realizado este martes, conmovió al mundo del entretenimiento y desató especulaciones sobre el vestido, la locación, la lista de invitados, el primer baile, e incluso el sabor del pastel. Pero Swift y Kelce no serán los únicos en dar el "sí, acepto". Estas son algunas de las bodas más esperadas de las celebridades para 2026.

Zendaya y Tom Holland, un amor de película

Los actores de Hollywood se conocieron en 2016 durante el rodaje de "Spider-Man: Homecoming". Durante años negaron un romance, hasta que en 2021 un paparazzi los captó besándose, confirmando lo inevitable.

En 2025, Zendaya levantó rumores al aparecer en la alfombra roja de los Globos de Oro con un anillo en su dedo, confirmando después, junto a Tom, su compromiso. A pesar de haber pospuesto la boda por sus apretadas agendas: ella filmando "Dune 3" y "La Odisea", y él rodando "American Speed" y "Spider-Man: Brand New Day", se espera que su boda finalmente se lleve a cabo en 2026.

Selena Gomez y Benny Blanco suenan al unísono

Su historia comenzó en 2019 cuando colaboraron en el sencillo "I Can´t Get Enough". Tras años de rumores, en 2023 la cantante confirmó la relación en redes sociales. Un año después anunció su compromiso mostrando un anillo en Instagram, junto al mensaje: "La eternidad comienza ahora".

Según Daily Mail, la boda se celebrará en septiembre de este año en Montecito, California, con una lista de invitados exclusiva. Taylor Swift, íntima amiga de Selena, ya se apuntó como la encargada de lanzar las flores.

Dua Lipa y Callum Turner, la receta del amor perfecto

Lo suyo fue un flechazo espontáneo. En 2024, la cantante fue vista apoyando al actor en la fiesta posterior al estreno de "Masters of the Air", su serie para Apple TV+. Desde entonces, las citas públicas no pararon.

Poco después, Lipa fue captada luciendo un anillo de compromiso diseñado a la medida por Turner, quien se asesoró con las amigas más cercanas y la hermana de la cantante, Rina.

Ángela Aguilar y Christian Nodal, amor a la mexicana

En México, una de las bodas más esperadas será la de Christian Nodal y Ángela Aguilar. El cantante reveló a Adela Micha que, tras un enlace espiritual en Roma y un matrimonio civil, celebrarán una ceremonia religiosa en 2026.

Su relación se hizo pública en medio de polémica: apenas 18 días después de que Nodal y Cazzu anunciaran su ruptura. A pesar de las críticas, Nodal, de 26 años, y Aguilar, de 21 años, se han consolidado como una de las parejas jóvenes más mediáticas de la música latina.