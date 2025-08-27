Raúl Jiménez anota en victoria del Fulham

Cadillac F1 elige a Bottas y Pérez como pilotos, dejando de lado a los estadounidenses

Cadillac F1 elige a Bottas y Pérez como pilotos, dejando de lado a los estadounidenses

SLP AP

La escudería Cadillac F1 rompe expectativas al optar por pilotos extranjeros en lugar de un representante estadounidense.