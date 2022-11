Bosé desnuda su vida privada

A-AA+

A Miguel Bosé le tomó dos años contar todas sus memorias y secretos a Nacho Faerna, el creador de su biopic.

Por esta razón es que los actores Iván Sánchez y José Pastor acordaron, junto con la producción y los creativos, que no sería necesario que el intérprete de "Amante bandido" estuviera presente en las grabaciones de Bosé, la serie sobre su vida que estrena este jueves.

"Decidimos no estar pegados a él para poder cada uno encontrar nuestro propio Miguel y luego trabajar conjuntamente para darle ciertos toques, pequeños movimientos que dieran al espectador la sensación de que los dos somos Miguel", explica Iván Sánchez, quien da vida al cantautor en su etapa adulta.

Ambos son compatriotas del intérprete español, por lo que crecieron escuchando su música, pero poco sobre su vida personal, que Miguel había tratado de mantener alejada del ojo público, que lo ha mantenido en la fama desde hace casi 50 años.

Sin embargo ahora, durante la primera parte de la historia, por primera vez se habla abiertamente de aspectos personales de la vida del cantautor, como su orientación sexual, su relación familiar y su paternidad.

Iván Sánchez encarna el momento en el que, ilusionado por convertirse en papá, Miguel pierde a su primer hijo.

"Cuando yo supe que iba a hacer la serie hablé con Miguel y me dijo: 'lo que necesites me preguntas y hablamos', fue muy generoso, pero desde el guión esta era una historia lo suficientemente potente como para no buscar más", señala Sánchez.

No sucedió lo mismo para José Pastor, el actor de 28 años que esperó durante todo el rodaje en España para hablar con él.

"Rodé toda la serie sin conocerlo", cuenta Pastor, quien da vida a Bosé en su juventud. "Pero antes de acabar el rodaje (Miguel), me dijo: 'Buen trabajo, José' y eso para mí fue muy esperanzador", recuerda.

Para dar vida al también bailarín el histrión tomó clases durante tres meses con una coreógrafa profesional, ya que durante muchos años Bosé estudió danza en Londres y creció rodeado de arte.

"Había algo que tenía que imitar en su forma de moverse y encontrar eso fue una investigación apasionante", cuenta.

La serie, que se estrena este jueves por Paramount+, cuenta en cada uno de sus seis capítulos la historia de Miguel Bosé a través de una de sus canciones.

"Hay un momento en la vida de Miguel muy importante que lo narra la canción de 'Si tú no vuelves'; te da escalofríos", destaca Iván.