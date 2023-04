Brad Pitt aceptó que su vecino de 105 años viviera en su mansión

A-AA+

El mes pasado, Brad Pitt vendió su finca valuada en 40 millones de dólares, lugar especial para él, pues fue donde crió, junto a Angelina Jolie, a sus seis hijos, pero además en este lugar permitió que uno de sus vecinos que murió a los 105 años viviera sin que le cobrase una renta.

Así lo dio a conocer la actriz Cassandra Peterson, conocida por su personaje icónico de Elvira, quien platicó con "People" acerca de este tema, ya que ella fue quien adquirió la mansión del actor, quien se hizo de esta propiedad en 1994, por la cantidad de 1.7 millones de dólares.

Esta residencia la tuvo consigo durante 30 años, tiempo en el que poco a poco el artista fue expandiendo la propiedad del terreno e, incluso, llegó a comprar una casa que era de un señor de 90 años, a quien lo dejó vivir ahí sin pagar la renta.

"Su esposa falleció y el marido -de nombre John- vivía allí. Sé que Brad le permitió vivir allí sin pagar nada hasta que murió. Creo que había como 22 casas que eran contiguas al borde de la propiedad. Y cada vez que subían compraba uno", afirmó la actriz a dicho sitio web.

"Me imagino que Brad estaba pensando: ´-Puede vivir allí hasta que muera, lo que podría ser en cualquier momento; fue un poco gracioso porque John vivió hasta los 105 años", agregó Peterson.

La estrella de Hollywood indicó que compró una casa junto a la propiedad de Brad Pitt, así que se convirtieron en vecinos, por lo que era común encontrárselo en la calle, por lo que lo describió como una persona "amable" y "dulce".

Recordó que, en una ocasión, vio al ganador del premio Oscar, mientras este se preparaba para la película "El club de la pelea", en el año 1999, mientras que estaba paseando a sus perros.

"Voy más allá del garaje de Brad y él está allí usando solo pantalones de chándal. Tiene puestos guantes de boxeo y está golpeando un saco. Juro que casi me desmayo", rememoró Peterson.

También comentó que ella casi no pudo hablar en ese momento porque le era muy impresionante verlo "era increíblemente guapo y agradable", dijo del estadounidense de 59 años.