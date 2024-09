Brenda Bezares denuncia amenazas del equipo de Adrián Marcelo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Brenda, la esposa de Mario Bezares expuso públicamente que ha recibido amenazas del equipo de Adrián Marcelo, integrante de "La casa de los famosos México", donde también está su esposo Mario Bezares.

Aunque ambos integrantes tienen una amistad desde hace años, el que cada uno pertenezca a un equipo distinto ha generado tensión entre ellos y entre los grupos de fans de cada uno de ellos.

A través de un video, la esposa de Mario Bezares advirtió al equipo de Adrián Marcelo que le paren a las amenazas, pues tiene pruebas de los mensajes en X que le han escrito y que posteriormente borran.

Enfatizó que se trata de un juego y que hay que jugarlo de manera limpia, por lo que solicitó parar con dichas amenazas porque si no es así ella se defenderá, pues ya tiene experiencia en ello y en ello.

"Los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros; equipo de Adrián Marcelo no les tengo miedo, no me importa lo que me digan porque tengo la piel curada, no se enganchen, es un juego y están jugando sucio", advirtió, e invitó a volver a la cordura sin perder de vista que se trata de juego.

"Volvamos a la cordura; yo tengo pruebas de las amenazas del equipo de Adrián Marcelo".

En su video mostró un mensaje que le escribieron en X, en el que se insultan a Mario Bezares y afirman que es el asesino de Paco Stanley.

Dentro del reality, Adrián Marcelo ya advirtió que según como se vayan moviendo las piezas, dirá cosas que sabe sobre Mario Bezares, aunque eso le haga perder la amistad del conductor y de su esposa Brenda Bezares, quien adelantó que si el youtuber comete el error de difamar a su esposo o a su familia acudirá a instancias legales.

"De verdad esto se está saliendo de control y podemos salir muy lastimados ambos", advirtió y resaltó las cualidades que su esposo Mario Bezares ha tenido dentro de "La casa de los famosos México", como la lealtad a su team Mar.

El tema de Brenda Bezares, "Demasiado fuerte" se ha posicionado entre lo más escuchado en redes, la coreografía, que es un tema en apoyo a Mario Bezares y a su equipo, cada vez es practicada por más famosos como Thalía e integrantes del team Tierra.