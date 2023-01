Brendan Fraser es galardonado como mejor actor

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Tras varios años alejado de la pantalla grande, Brendan Fraser ha tenido un espectacular regreso. El actor no sola protagoniza "The Whale" una de las cintas más esperadas y que mejores críticas han recibido en diversos festivales, también ha sido nominado a importantes premios como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards por su interpretación.

En la cinta, Fraser da vida a un profesor gay y con grandes problemas de sobrepeso que, tras la muerte de su pareja, lucha contra todo por recuperar la relación con su hija y salir del hoyo en el que se encuentra.

Este trabajo le valió que en la premiación que se llevó a cabo la noche de este domingo, la crítica decidiera otorgarle el premio a Mejor actor, el cual recibió con un emotivo discurso y entre lágrimas.

Al subir al escenario, Fraser reconoció que conseguir este papel fue una obra de la suerte, pero se dijo sumamente honrado por la oportunidad y sobre todo, porque a estas alturas su trabajo sea visto y tomado en cuenta: "Gracias por este honor. Esta película es sobre el amor, la redención, es sobre encontrar la luz en un lugar oscuro. Tuve mucha suerte de trabajar con un gran elenco", inició.

Asimismo, habló sobre el poderoso mensaje que hay detrás de la cinta, mismo que le tocó vivir en carne propia durante su retiro de más de tres décadas: "Nos llevó 32 años llegar aquí, estaba en una zona oscura y ahí me encontraron. Como el personaje que hice en esta película, así como lucha con la obesidad y los problemas, quiero que sepan que si tienen la energía para ponerse de pie e ir hacia la luz, buena cosas pasarán", finalizó al borde del llanto.

"The Whale" también cuenta con las actuaciones de Sadie Sink, Ty Simpkins y Hong Chau, quienes, al igual que Brendan, han sido elogiados por su desarrollo en la historia.