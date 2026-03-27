Britney Spears reactiva Instagram y publica video con su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).-

regresó a las redes sociales con un

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y en el que informa brevemente cómo se la ha pasado estos días y cómo se siente actualmente, luego de que hace unas semanas fuerabajo sospecha de manejar alcoholizada.La llamada "" fuea inicios de marzo por la policía enbajo sospecha de manejar intoxicada, por lo que fue arrestada en el condado de Ventura, en el que reside.La intérprete de "", defue liberada horas después y tendrá queel 4 de mayo para responder por el caso.En ese, por lo que se volvió tendencia en Internet, Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.El portal especializado agregó que latrasladó a la cantante a unpara determinar elen la sangre.Lade la cantante, en la cual publica regularmentey con los que ha dado de qué hablar por su, fue desactivada.El regreso detras el escándaloTras elvial, elde la cantante dijo a "" que lo ocurrido serviría para que la artista hiciera un cambio muy necesario en su vida, y afirmó que en ese proceso estaría acompañada por su familia y sus dos, ambos fruto de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline."Ha sido undesafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y, y esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", dijo sua la publicación."Susvan a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar", se agregó.Tras 20 días de lo ocurrido Britney regresó ay compartió un par deen los que aparece juguetona con su hijo, de 19 años, frente al espejo de su casa; acompañó su publicación con unen el que confiesa que pasar tiempo con la familia es una"Gracias chicos por todo su apoyo... ¡Pasar tiempo con la familia y amigos es una! ¡Mantente amable!", escribió.Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por periódicos y los paparazzi, enfrentó a suen lapara poner fin a suTras el fallo de laa favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió suy ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales que han alarmado a sus fieles seguidores, al tiempo que intenta aproximarse a sus, quienes viven con su, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.