Britney Spears, señalada de usar metanfetaminas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Después del incidente del 2007, cuando en medio de un colapso nervioso, Britney Spears decidió afeitar su cabeza y lanzarse contra la prensa y los paparazzis que la seguían, su salud mental ha sido cuestionada en varias ocasiones. Esta fue una de las principales razones por las que su padre, Jamie Spears, obtuvo su tutela legal y por varios años tomó todas las decisiones sobre la carrera y la vida de la artista.

Ahora y tras librarse de esta situación legal, las especulaciones sobre el estado de salud de Britney han cobrado más fuerza y es que, en sus redes sociales suele compartir algunos videos en los que aparece bailando mientras hace ademanes y gestos extraños, imágenes en las que muestra su cuerpo sin tapujos o algunos ataques hacia su familia, de quien se encuentra alejada ya hace varios años.

Sin embargo, un reciente informe publicado por el "Daily Mail", dejó abierta la posibilidad de que la cantante esté usando algún tipo de drogas, en especial las metanfetaminas, esto de acuerdo con una plática que habrían tenido con Kevin Federline, exesposo y padre de los dos hijos de Spears.

Según el medio británico, Federline les habría externado su preocupación de que Britney haga uso de estas sustancias y hasta pedía que alguien tomara cartas en el asunto para que la intérprete de "Lucky" reaccionara: "Me temo que está drogada. He estado rezando para que alguien lo haga público y se despierte... Es aterrador. Es la madre de mis hijos", publicó la periodista Daphne Barak, en el diario.

Como era de esperarse, este informe causó varias reacciones entre los fans y las personas allegadas a Britney, uno de ellos fue el propio Federline, quien a través de un comunicado que lanzó en sus redes sociales calificó de "falsos" y "repulsivos" estos señalamientos. En el escrito, que todavía está disponible en las historias de Instagram del bailarín, Kevin acepta que tuvo un acercamiento con los reporteros, pero asegura que la información que salió al público fue completamente inventada: "Nos entristece que Daphne Barak y hayan decidido inventar mentiras y publicar el dolor que ha soportado nuestra familia, junto con el trauma de nuestros hijos menores en el Daily Mail y The Sun", comienza su mensaje.

Asimismo, cuestionó el trabajo de Barak y tacha de "repulsiva" la manera en la que intenta atraer lectores a su historia: "Sus mentiras e intentos de explotar a los menores son cebo para hacer clic y otro ejemplo repulsivo de donde, desafortunadamente, cierto periodismo se ha hundido hoy", agregó.

Por su parte, Britney, a través de su abogado, también reaccionó a esta historia y mediante una carta legal que mandaron al periódico inglés, criticaron el escrito de Daphne Barak y pidieron al medio retractarse de manera inmediata.

"The Daily Mail, publicó ayer una historia que contiene numerosas fabricaciones falsas y difamatorias sobre mi cliente Britney Spears que se atribuyen a Kevin Federline y sus hijos, en particular con respecto a la 'metanfetamina cristalina'", se puede leer en el documento, según la revista "People".

Además, señalaron que iniciarán una investigación por separado y solicitaron se haga una investigación interna sobre este asunto: "Britney es de hecho una figura pública, pero esta conducta es inaceptable. Es de mala calidad incluso para los estándares actuales del 'periodismo' y el escrutinio injusto al que se ha enfrentado", finalizó.