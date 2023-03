Brooke Shields revela que un ejecutivo de cine abusó de ella hace 30 años

LOS ÁNGELES (EFE).- La actriz estadounidense Brooke Shields reveló este miércoles que un poderoso ejecutivo de Hollywood fue quien abusó sexualmente de ella hace aproximadamente 30 años.



"Estoy más enfadada ahora que lo que estuve en aquel momento", dijo a la revista People.

Shields había hablado por primera vez del abuso que sufrió en su juventud en el documental de Lana Wilson "Brooke Shields: Pretty Baby", que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance este año y que este próximo 3 de abril llega a la plataforma Hulu.

Sin embargo, la actriz de "The Blue Lagoon" no había mencionado que la agresión sexual que sufrió había sido de parte de un ejecutivo de Hollywood. "Pensé que nadie me creería", apuntó ahora.

Shields relató que el abuso sucedió cuando se encontraba en el "punto más bajo" de su carrera y que, pensando que conseguiría un trabajo, aceptó asistir a una cena que terminó con el hombre llevándola a su habitación de hotel con la excusa de que pidiera desde allí un taxi.

Fue ahí cuando abusó sexualmente de ella. El hecho de haberse quedado "congelada", sin fuerzas para luchar, le provocó un sentimiento de culpa que la acompañó durante años.

"No paraba de decirme 'no debí hacer eso, ¿por qué subí con él?, No debí haber tomado una copa en esa cena", mencionó Shields.

La actriz añadió que una de sus motivaciones para contar ahora su propia historia fue pensar en las mujeres que, como ella, han sentido culpa y vergüenza de haber atravesado una situación así.

"Hacer el documental y ver toda la historia completa me hace pensar que es un milagro que haya sobrevivido", añadió la actriz, casada y madre de dos hijas.

El filme también habla de la sexualización que afrontó desde su infancia, de la compleja relación con su madre y de su camino de empoderamiento. Además, hace una crítica a la manera en la que la sociedad sexualiza a las niñas y cosifica a las mujeres.

La directora, Lana Wilson, ganadora de un Emmy en 2013 por el documental "After Tiller", es conocida entre otros por su trabajo en obras "Miss Americana", documental que dio una visión íntima de la cantante Taylor Swift.