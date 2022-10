Bruno Mars renuncia al Grammy

Los Ángeles.- Bruno Mars anunció que no competirá en la próxima edición de los Grammy con el disco "An Evening With Silk Sonic", publicado junto a Anderson .Paak bajo el dúo Silk Sonic, ya que no lo ha presentado a la lista de trabajos a considerar por los votantes de la Academia de la Música.

La decisión es especialmente chocante porque en la pasada edición de los Grammy el dúo fue el gran triunfador de la noche al cosechar cuatro premios para el sencillo principal del álbum, "Leave the Door Open", ganador en las categorías principales de canción y grabación del año.

El tema se publicó en abril de 2021 y, por lo tanto, pudo concursar en esa edición mientras que el disco se lanzó en noviembre de ese año y, según las bases de los galardones, solo podía participar en la próxima edición.

"Realmente pusimos todo nuestro esfuerzo en este disco, pero a Silk Sonic le gustaría retirarse con gracia, humildad y, lo que es más importante, sexualmente, de presentar nuestro álbum este año. Esperamos poder celebrar con todos unos grandes años de música y participar en la fiesta. Gracias por permitir que Silk Sonic prospere", anunció Mars en un comunicado difundido por la revista Rolling Stone.

El cantante añadió que estarían locos al "pedir más" y agradeció el apoyo de los Grammy al permitirles actuar en las últimas dos galas. De hecho, los integrantes de presentaron su proyecto por primera vez en la ceremonia de 2020 con una aparición sorpresa.

Por su parte, el consejero delegado de la Academia de la Música estadounidense, Harvey Mason Jr., respondió a la retirada con un mensaje en el que destacó que el dúo Silk Sonic ha sido "un divertido titular en las últimas galas" y avanzó que actuarán en la próxima ceremonia.

A diferencia de otros premios, en los Grammy las nominaciones no son automáticas: las discográficas deben presentar candidaturas para sus artistas y en el caso de las canciones elegir qué título de su repertorio aspira a ser nominado en cada categoría.

Lo curioso del asunto es que Mars ha sido uno de los artistas más celebrados por los votantes de los Grammy, pues en 2018 ganó el premio al álbum del año por "24K Magic", publicado en solitario, además de canción y grabación del año.

Sin embargo, este año con los trabajos de Adele, Kendrick Lamar y Beyoncé entre los favoritos, sus opciones eran mucho más reducidas.