BTS celebra 10 años como banda K-Pop

A-AA+

No podemos negar que BTS es una de las bandas de k-pop más exitosas de los últimos años. Junto a su ARMY (nombre que reciben sus fanáticas) han logrado conquistar todos los retos y sueños que se propusieron.

Este año, precisamente en junio, BTS cumple 10 años de carrera en el universo del k-pop, y la banda planea festejarlo a lo grande con un increíble evento.

El festejo está compuesto por un festival, el cual tendrá lugar el 17 de junio en Seúl, Corea del Sur. El anuncio de este festival se realizó a través de un video con el eslogan "BTS Presents Everywhere" escrito en el cielo con color púrpura.

En el tráiler del logotipo, el eslogan "BTS PRESENTA EN TODAS PARTES" aparece contra un cielo púrpura con nubes que fluyen. Luego, el fondo del cielo se desvanece y aparecen las frases "17 DE JUNIO DE 2023" y "@YEOUIDO", presagiando que se llevaría a cabo un evento especial en Yeouido, Seúl, el 17 de junio.

Este año también se llevará a cabo la "BTS FESTA", una celebración que el ARMY realiza todos los días, específicamente el 13 de junio de cada año.

En esta ocasión, en la celebración del décimo aniversario del debut del grupo, se llevará a cabo de una manera única en colaboración con la ciudad de Seúl. En consecuencia, el próximo mes se llevarán a cabo varios eventos en línea y fuera de línea, y todo Seúl se coloreará de púrpura.

Del 12 al 25 del próximo mes, los principales lugares de interés de Seúl, como Some Sebit, Namsan Seoul Tower, City Hall, DDP y World Cup Bridge, se colorearán de púrpura y se llevarán a cabo varios eventos, actividades y atracciones.