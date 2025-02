Marco Antonio Sorprende a sus Fans con Baile de Kendrick Lamar en Concierto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Marco Antonio Solís "el Buki" sorprendió a sus fans en su más reciente concierto, pues no conforme con maravillar a la audiencia con un repertorio que abarcó, prácticamente, toda su trayectoria musical, ejecutó una coreografía inspirada en "Not like us", el exitoso tema de Kendrick Lamar.

El cantante está realizando el "Más cerca de ti World Tour", una de sus giras más ambicionas, con la que está celebrando casi 50 años de trayectoria.

El show, que llegará a nuestro país en abril y mayo, fue presentado por el "Buki", al norte de Argentina este fin de semana, en la provincia de Chaco.

Fue una de las presentaciones más representativas del cantante, debido a que Cristy Salas, su esposa, celebró su cumpleaños, mientras Solís interpretaba arriba del escenario algunas de sus canciones más sonadas, como "Si no te hubieras ido", "Mi eterno amor secreto" y "Más que tu amigo y, por supuesto, algunos otros temas que hiciera famosos junto a Los Bukis, agrupación a la que perteneció a inicios de su carrera.

"Muy emocionado porque es un día muy especial, estamos celebrando el cumpleaños de mi esposa Cristy", dijo a pocos minutos de que su concierto en el En el Estadio Centenario finalizara.

Mientras Marco Antonio, su esposa y su hija Mar, celebraban, en compañía de su staff, copas de champagne y un pastel, los fans del músico seguían atónitos por el hecho de que, dentro de su espectáculo, incluyera un fragmento del tema "Not like us" de Kendrick Lamar.

Mientras el cantante ejecutaba una de sus ya bien conocidas coreografías, de pronto sonó el tema del rapero estadounidense, el cual bailó en compañía de sus bailarinas de apoyo.

Tanto ellas como el "Buki" demostraron su versatilidad para cambiar drásticamente de ritmos, de cumbia y grupero, a hiphop.

Cuando su público se percató de la hazaña, no hizo más que ovacionar al cantante que, pese a ser fiel a los sonidos que lo vieron crecer como artista, es consciente de que debe mantenerse renovado para seguir complaciendo a sus fans.

A dos días de que tuviera lugar el recital, el nombre del "Buki" se ha hecho tendencia, pues en redes celebran su tino para llamar la atención de las nuevas generaciones.

Algunos fans del músico estadounidense lo han etiquetado en las redes sociales de Solís, con la expectativa de que lleguen a ver el fragmento del concierto en el que suena su canción.