Buscan revolucionar cine animado mexicano con "Águila y Jaguar"

"Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios" es una nueva película mexicana animada que busca concientizar a chicos y grandes sobre la problemática del agua, así como enaltecer la innovación tecnológica y el trabajo de animación de mexicanos a nivel internacional.

Es una historia basada en mitos prehispánicos de dos culturas: Azteca y Maya, de ahí que los personajes principales representen a dos deidades importantes en estas culturas el águila y el jaguar. Aunque este largometraje de 106 minutos de duración no tiene como objetivo educar a la audiencia sobre las costumbres de nuestros ancestros, sí busca ser un detonante para fomentar, a través del entretenimiento y la ficción, que la gente se interese por saber un poco más de la época prehispánica y crear conciencia en un tema tan importante como lo es la falta de agua.

-En un futuro postapocalíptico en el que el agua casi ha desaparecido, dos jóvenes sobrevivientes viajan en el tiempo para encontrar el mítico poder del dios prehispánico del agua y así poder crear el vital recurso. Sin embargo, cuando llegan al presente descubren que el poder está en manos de un empresario sin escrúpulos que sabe todo sobre los mitos prehispánicos y siempre había querido monopolizar el agua. La hermandad Aztaya, un grupo de héroes sucesores de los legendarios guerreros aztecas y mayas, comenzará la aventura para evitar que el agua sea controlada y ayudar a los viajeros a cambiar su triste futuro; uniéndose para luchar contra el poderoso enemigo y sus oscuros aliados. Para ganar, los héroes deberán despertar a los más grandes guerreros de la mitología Azteca y Maya: el Águila y el Jaguar- se puede leer en la sinopsis presentada por grandes cadenas de cine nacional como Cinépolis y Cinemex.

Miguel Alejandro R. Ortiz, mejor conocido como Mike R. Ortiz, creador y director de esta cinta animada, indicó que "Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios" nació con la idea de "tener un héroe mexicano" actualizado, por lo que con un equipo multidisciplinario se comenzó a escribir la historia y posteriormente a conjuntar una serie de bocetos y tecnología para crear a los personajes que dan vida a la película que se proyectó como una trilogía.

"La historia de 'Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios' es una combinación de gustos y de orgullo mexicano, no teníamos un personaje icónico que tuviera raíces mexicanas y que también apelara a las nueva tendencias de entretenimiento, a las nuevas tecnologías, de ahí sale el querer hacer una historia que tenga eso como esencia. La historia tiene tintes de nuestras culturas, una trama que está adecuada a un entorno actual, un entorno tecnológico y que muy respetuosamente agarra un par de mitos, de nuestras culturas", agregó.

Para Mike R. Ortiz, esta película es "de San Luis Potosí para el mundo", pues para su creación además de que tuvieron que pasar cuatro años de trabajo desde la realización de guión participaron dos escritoras reconocidas en México y Estados Unidos, como Carmen Castro, además de Miguel Alejandro, en el trabajo de producción, que comenzó a partir de marzo del 2020, es decir en pandemia, participaron poco más de 127 personas en su mayoría de toda la república y en un 20% de San Luis Potosí.

"Al yo ser de San Luis Potosí, hay un conocimiento de algunos talentos que afortunadamente han confiado en nosotros en el camino ya desde hace tiempo (...) vemos que en México hay mucho talento, mucho ilustrador, mucho animador, artistas muy talentosos y creemos que es justo que cada vez haya más proyectos de animación mexicana para que puedan tener trabajo para innovar artísticamente, para que el talento mexicano sea reconocido a nivel internacional, porque la verdad es que no ha habido muchas películas que compitan a nivel internacional", precisó.

-¿Qué tan complicado fue el proceso creativo para la película?

-Es muy, muy complejo, es un reto titánico, es muy satisfactorio ya que lo sacas adelante. No sabíamos cuál iba a ser nuestro estilo artístico, entonces eso fue un logro padrísimo porque justo queríamos lograr un producto con una esencia visual nunca antes vista y que la gente dijera órale esto está muy padre, qué fregón que fuera mexicano no se ha visto un producto así. Combinamos varias estrategias 2D, 3D, le metimos ciertos elementos de color hasta la tecnología que utilizamos, desarrollamos ciertas cosas propias, entonces ahí fue la esencia de la aventura, íbamos puliendo el estilo y no arrancamos la producción hasta que no tuviéramos una escena prototipo que dijimos así queremos que se vea.

Asimismo, puntualizó que la película se pensó desde el inicio como una trilogía, debido a que la historia se conforma de varias situaciones que enfrentan los personajes y el tiempo en pantalla de hacerlo en una sola película hubiera sido demasiado para el espectador, "también habla de un proyecto de largo plazo, macro, pensar en una trama y personajes que precisamente formen parte de un universo basto y complejo".

El poder tener lista la película en estreno en el cine, a Miguel Alejandro y al equipo en general les causa satisfacción, porque es la forma en la que concluye un proceso largo de trabajo, "es el potencial de impactar en familias mexicanas con un mensaje bonito que se les encienda también una chispita de amor por México, ver la reacción del público porque todo nuestro equipo podemos pensar muy bonito del proyecto y estamos convencidos que así es, pero al final de cuentas vamos a ver qué dice el público", agregó Mike.

Finalmente, hizo un llamado a las y los potosinos para que acudan al cine y ver esta película "de San Luis Potosí para el mundo" hecha por mexicanos, ya que de esa manera se apoya el talento local y se reconoce el trabajo innovador de las y los realizadores que participaron, pues además señaló que si todo San Luis Potosí la ve sería una de las películas animadas más vistas y con mayor éxito en taquillas, pues la primer semana es crucial para que una película dure o no en cartelera.

Miguel Alejandro nació en la capital de San Luis Potosí hace 39 años, estudió Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, pese a que cuando era niño no soñaba con hacer puramente cine, se enamoró de este bello arte luego de comenzar a trabajar en la creación de contenidos animados para plataformas educativas privadas y posteriormente para la Secretaría de Educación Pública.