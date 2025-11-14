CA7RIEL & Paco Amoroso conquistan la Premiere del Latin Grammy con cinco premios

LAS VEGAS (AP) — CA7RIEL & Paco Amoroso, unos de los principales nominados de los Latin Grammy, comenzaron con el pie derecho al llevarse cinco premios el jueves en la Premiere del Latin Grammy, la gala previa a la ceremonia televisada en la que se otorgan la mayoría de los galardones.

Ganaron en la categoría de mejor álbum de música alternativa por "Papota" y a mejor canción alternativa por "#Tetas". También extendieron su dominio por "El Día del Amigo", un tema que se dedican mutuamente, que fue reconocido como mejor canción pop.

"Muchas gracias a la academia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ganar este hermoso objeto", dijo con humor CA7RIEL al recibir el premio de canción pop.

"Yo empecé a cantar a los 25 años, así que nunca es tarde si quieren hacer algo, arranquen", señaló Paco Amoroso ya en un tono más serio. Paco dedicó el premio a su mamá.

El dúo de amigos desde la primaria se llevó igualmente el premio de mejor video musical versión corta por "#Tetas" y mejor video musical versión larga por "Papota (Short Film)", este último su cortometraje de parodia sobre la industria musical y su ambición por conseguir un premio "Latin Chaddy".

Bad Bunny, el más nominado de la 26ª entrega de los Latin Grammy, también tuvo un buen comienzo en la Premiere al llevarse el premio a mejor interpretación de reggaetón por "Voy A Llevarte Pa Pr". También conquistó el premio de mejor fusión/interpretación urbana por "Dtmf".

Karol G logró el cometido de su álbum "Tropicoqueta", al ser reconocida con el Latin Grammy a mejor canción tropical por su éxito "Si antes te hubiera conocido".

Alejandro Sanz, uno de los artistas más condecorados de los Latin Grammy, aumentó su lista de premios al conquistar el gramófono a mejor álbum pop contemporáneo por "¿Y ahora qué?". Más tarde, en la ceremonia principal, conquistó el premio de grabación del año para un total de 24.

Edgar Barrera continuó su dominio en la categoría de compositor del año al ser premiado por tercer año consecutivo. Mientras que la categoría de productor del año tuvo un empate y premió a la dupla de Rafa Arcaute y Federico Vindver, productores de "Papota", así como a Nico Cotton, productor de artistas como Aitana, Cazzu, María Becerra, Conociendo Rusia y Morat.

El premio de mejor álbum folclórico fue para "Joropango" de Kerreke y Daniela Padrón. El de mejor álbum de tango se lo llevó Tanghetto por "En vivo 20 años" y la agrupación femenina Las Migas obtuvo el premio de mejor álbum de música flamenca por "Flamencas".

La colaboración de Jorge Drexler y Conociendo Rusia "Desastres fabulosos" fue elegida como mejor canción pop/rock.

La Premiere contó con presentaciones en vivo del rockero español Leiva, el dúo pop mexico-estadounidense Jesse & Joy, los raperos argentinos Trueno y Akapellah y la cantante española de origen venezolano Judeline.

Trueno volvió al escenario para recoger su premio a mejor canción de rap/hip hop por "Fresh" y dedicó su gramófono a su fallecida abuela recordándola en el día de su cumpleaños.

Otra que recordó emotivamente a su abuela fue la rockera mexicana RENEE, quien logró su primer Latin Grammy por "La torre".

"Me enseñó que la música que se hace con el corazón dura para siempre", manifestó RENEE. "Soy una mujer que cree que la música es el lenguaje del amor y el amor siempre termina salvándonos... Hoy más que nunca se necesitan letras dentro del rock que representen la realidad latinoamericana".

RENEE empató en la categoría con Fito Paez quien fue premiado por "Sale el sol", un tema de su álbum épico "Novela" sobre las brujas Maldivina y Turbialuz y una historia de amor contada en 25 canciones. "Novela" fue acreedor al premio de mejor álbum de rock.

"Los patrones de elección que fallan conmigo siempre", dijo Paz en broma. "Hicimos un álbum muy zafado para la época, una época de TikTok, de déficit de atención, finalmente contamos una historia de 25 canciones y es uno de los álbumes que me tienen muy orgulloso".

Liniker arrasa en las categorías de música brasileña

La artista brasileña trans Liniker también tuvo una gran noche. Primero se llevó el premio a mejor canción en lengua portuguesa por "Veludo Marrom", después el de mejor interpretación urbana en lengua portuguesa por "Caju" y mejor canción en lengua portuguesa por "Veludo Marrom", superando a pesos pesados como Julia Mestre y Milton Nascimento. Finalmente se llevó el Latin Grammy de mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por "Caju".

Andrés Cepeda fue otro de los artistas que se presentaron en la Premiere y que se llevó un premio, en su caso a mejor álbum pop tradicional por "Bogotá".

El productor Adán Jodorowsky recibió dos premios a nombre de Natalia Lafourcade, quien explicó, está próxima a tener a su primer bebé. El primero fue a mejor ingeniería de grabación para un álbum grabado de forma analógica en cintas y con músicos en vivo. Después volvió por el premio de mejor álbum cantautor. El tercer premio para Lafourcade de la noche fue a mejor canción cantautor por el tema que da título al álbum.

Los Tigres del Norte siguen cosechando premios en su carrera. En la Premiere fueron galardonados por el mejor álbum de música norteña "La Lotería" y la mejor canción regional mexicana por el tema que da título a su álbum.