Cae popularidad de Bad Bunny tras filtrarse agresiones hacia sus fans

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se filtraran dos videos en los que se ve a Bad Bunny respondiendo agresivamente a algunos de sus fans que buscaban obtener una imagen suya, la popularidad del cantante se vio afectada, y es que varias de sus canciones descendieron de lugar en las listas de éxitos.

Durante el 2022 el puertorriqueño se consagró como el artista más escuchado del mundo gracias a temas como "Ojos Bonitos, "Tití me pregunto" y "Efecto", entre otras; pero de acuerdo con el Top 50 global de la plataforma Spotify, ahora estas mismas canciones se encuentras muy por debajo de la posición en las que cerraron el año.

Previo al escándalo público que ha envuelto al "Conejo malo", la canción "Titi me preguntó" se situaba en el puesto número 13, actualmente se encuentra en el lugar 25, lo que representó una caída estrepitosa para el cantante.

Por su parte "Me porto Bonito", que Bad Bunny realizó en colaboración con Chencho Corleone, se colocaba en el puesto 15 y ahora bajó al número 19.

"Ojitos lindos", quizá fue uno de las caídas más significativas, pues de encontrarse en las primeras posciones, perdió ese privilegio y descendió hasta el lugar 38 de la lista.

---Actitud de Bad Bunny genera debate en redes

Los videos en los que se ve a Benito arrebatando los celulares de sus seguidores, incluso arrojando uno de ellos al mar, le han valido cientos de críticas al artista; sin embargo, en redes sociales, lejos de mostrar remordimiento, el artista lanzó una advertencia para quienes busquen acercarse a él y aseguró que de recibir un trato que sienta como una falta de respeto, él los tratará de igual manera.

Tras estas palabras, cientos de sus fans reprobaron su comportamiento y su actitud; aunque muchos otros, salieron en su defensa y aseguraron que el hecho de que sea una figura pública no quiere decir que pueda ser molestado por cualquier persona.

Incluso, su expublicista, Vlady Gómez, explicó en una entrevista que ofreció a Telemundo, que desde sus inicios, Bad Bunny dejó en claro cuál sería su protocolo con el público y que sólo daría fotografías si se lo pedían con calma y sobre todo respeto.

Vlady aclaró que por esa misma situación Bad Bunny siempre está rodeado por muy poca gente de seguridad, lo cual definió como un "petite grupe", como se le llama en el medio de las relaciones públicas.

Expresó, sin embargo, que si bien la reacción del reggaetonero no fue la correcta, la invasión a su privacidad existió y actualmente esa polémica es positiva, porque el artista y marca de nombre Bad Bunny se mantiene en la conversación.