Cameron rompe el silencio sobre decisión de Damon en "Avatar"

El mundo cinematográfico y los fanáticos del cine no pueden dudar de que "Avatar" es una de las películas más exitosas y taquilleras de Hollywood.

La semana pasada, y tras más de 10 años de espera, se estrenó la tan ansiada "Avatar 2: El camino del agua", la cual contó nuevamente con el protagónico de Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver.

Sin embargo, durante la rueda de prensa de "Avatar 2: El camino del agua", el director James Cameron bromeó con algunos periodistas que no paraban de consultarle por el actor Matt Damon.

¿Por qué le preguntaban por Matt Damon?

En el 2009 Matt Damon rechazó interpretar el papel de "Jake Sully", el protagonista de "Avatar", y en su lugar quedó Sam Worthington. James Cameron le había ofrecido a Damon un contrato donde el actor obtendría el 10% de las ganancias de taquilla de la película.

"Avatar" recaudó más de 2 mil millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos. Matt Damon pudo haber ganado tranquilamente más de 250 millones de dólares.

"Pasaré a la historia. Nunca conocerás a un actor que haya rechazado tanto dinero", llegó a confesar Matt Damon en un momento. Cuando los periodistas le volvieron a consultar a James Cameron sobre lo ocurrido con Damon, el director le pidió a Matt Damon que "lo supere".

"Se está castigando a sí mismo por esto y no debería hacerlo. Matt, eres como una de las estrellas de cine más grandes del mundo, supéralo. En ese momento tenía que hacer otra película de 'Bourne' y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Así que tuvo que declinar la oferta con pesar", le aseguró James Cameron a la BBC Radio.

Incluso algunos periodistas le plantearon a Cameron la posibilidad de que Matt Damon realice un cameo en alguna de las futuras producciones de "Avatar", pero el director dijo: "Debemos hacerlo. Tenemos que hacerlo para que el mundo vuelva a estar en equilibrio. Pero él no obtiene el 10% de las ganancias, al diablo con eso".