CAMISETAS COMO LAS QUE BAD BUNNY REGALÓ, A LA VENTA POR 30.000 EUROS

Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara en la sede central de Inditex han salido a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas por internet por precios que oscilan este martes entre los 490 euros (584 dólares) y los 30.000 euros (35.750 dólares).

El músico agradeció con camisetas idénticas a la que lució en la actuación de la Super Bowl acompañadas de un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

´Camiseta Bad Bunny Zara´ es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan ahora las camisetas en las web de compraventa, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".