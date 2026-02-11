logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

CAMISETAS COMO LAS QUE BAD BUNNY REGALÓ, A LA VENTA POR 30.000 EUROS

Por EFE

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
CAMISETAS COMO LAS QUE BAD BUNNY REGALÓ, A LA VENTA POR 30.000 EUROS

Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara en la sede central de Inditex han salido a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas por internet por precios que oscilan este martes entre los 490 euros (584 dólares) y los 30.000 euros (35.750 dólares).

     El músico agradeció con camisetas idénticas a la que lució en la actuación de la Super Bowl acompañadas de un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

      ´Camiseta Bad Bunny Zara´ es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan ahora las camisetas en las web de compraventa, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!". 

