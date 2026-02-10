logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Fotogalería

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian a profesor de la UASLP por agresión a alumna

El caso fue llevado a la Fiscalía y a la Defensoría universitaria; se investiga presunto ataque con arma blanca

Por Redacción

Febrero 10, 2026 09:03 a.m.
A
Denuncian a profesor de la UASLP por agresión a alumna

Un profesor adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue denunciado penal y administrativamente por una exalumna, quien lo acusa de haberla golpeado y atacado con un arma blanca, hechos que ya son investigados por las autoridades.

De acuerdo con información confirmada, la denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde quedó registrada bajo el expediente CDI/FGE/D01/44890/25. De manera paralela, el caso también fue turnado a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que abrió el expediente DDU/2026/005/I/QA-01.

La denunciante señaló que la agresión ocurrió recientemente, pero también expuso antecedentes de conductas violentas que —afirma— se habrían presentado años atrás, cuando aún era estudiante de la Universidad, sin que en ese momento existiera una respuesta efectiva.

El profesor señalado ha sido identificado como César Gabriel N., y los hechos denunciados incluyen violencia física directa, cuya gravedad quedó asentada en las querellas formales. Será la Fiscalía la encargada de determinar responsabilidades penales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque la UASLP sostiene que los hechos ocurrieron fuera del ámbito universitario, la denunciante exige que no se minimice el caso ni se deslinde responsabilidad institucional, y que se garantice su derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.

El caso se suma a otros señalamientos públicos sobre violencia de género y omisiones en entornos universitarios, donde las víctimas han reclamado procesos lentos, falta de acompañamiento y protección insuficiente.

Las investigaciones continúan en ambas instancias.

LEA TAMBIÉN

Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

Esto, ante la negativa de la institución a someterse a procesos de fiscalización local

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detiene Convoy a 35 personas
Detiene Convoy a 35 personas

Detiene "Convoy" a 35 personas

SLP

Rubén Pacheco

Advierte Juárez Hernández a familias no intervenir en los arrestos

Denuncian a profesor de la UASLP por agresión a alumna
Denuncian a profesor de la UASLP por agresión a alumna

Denuncian a profesor de la UASLP por agresión a alumna

SLP

Redacción

El caso fue llevado a la Fiscalía y a la Defensoría universitaria; se investiga presunto ataque con arma blanca

Tráfico intenso en vialidades principales de la capital
Tráfico intenso en vialidades principales de la capital

Tráfico intenso en vialidades principales de la capital

SLP

Redacción

Oriente y centro concentran mayor carga vehicular; piden salir con tiempo y manejar con precaución

Protección Civil prevé mínimas de 6 grados
Protección Civil prevé mínimas de 6 grados

Protección Civil prevé mínimas de 6 grados

SLP

Redacción

Tras días de frío extremo, mínimas subirán a 6 grados en San Luis Potosí