Denuncian a profesor de la UASLP por agresión a alumna

Un profesor adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue denunciado penal y administrativamente por una exalumna, quien lo acusa de haberla golpeado y atacado con un arma blanca, hechos que ya son investigados por las autoridades.

De acuerdo con información confirmada, la denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde quedó registrada bajo el expediente CDI/FGE/D01/44890/25. De manera paralela, el caso también fue turnado a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que abrió el expediente DDU/2026/005/I/QA-01.

La denunciante señaló que la agresión ocurrió recientemente, pero también expuso antecedentes de conductas violentas que —afirma— se habrían presentado años atrás, cuando aún era estudiante de la Universidad, sin que en ese momento existiera una respuesta efectiva.

El profesor señalado ha sido identificado como César Gabriel N., y los hechos denunciados incluyen violencia física directa, cuya gravedad quedó asentada en las querellas formales. Será la Fiscalía la encargada de determinar responsabilidades penales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque la UASLP sostiene que los hechos ocurrieron fuera del ámbito universitario, la denunciante exige que no se minimice el caso ni se deslinde responsabilidad institucional, y que se garantice su derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.

El caso se suma a otros señalamientos públicos sobre violencia de género y omisiones en entornos universitarios, donde las víctimas han reclamado procesos lentos, falta de acompañamiento y protección insuficiente.

Las investigaciones continúan en ambas instancias.