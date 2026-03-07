logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

CANCELA CONCIERTOS EN CDMX

Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
CANCELA CONCIERTOS EN CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de más de una década sin presentarse en el país, la cantante estadounidense Pink tenía previsto regresar a la Ciudad de México con su Summer Carnival Tour; sin embargo, las presentaciones programadas en la capital fueron canceladas.

La noticia fue confirmada por Ocesa, promotora del evento, a través de un comunicado en el que se informó que los shows del 26 y 27 de abril en el Estadio GNP no se llevarán a cabo debido a problemas logísticos relacionados con el montaje del espectáculo.

Según el documento difundido en redes sociales, la situación es ajena tanto a la intérprete como al promotor del recinto, lo que impidió continuar con la planificación del evento.

La visita de Pink era una de las más esperadas dentro de la agenda musical de este año. De hecho, la alta demanda provocó que, tras agotarse rápidamente los primeros boletos, se abriera una segunda fecha en la capital mexicana.

En 2024, con Summer Carnival, la intérprete ofreció 131 conciertos en 15 países, que consolidó el tour más ambicioso de su carrera, el cual cerró con una presentación en Florida en noviembre del mismo año.

El espectáculo incluye coreografías aéreas, un recorrido por los éxitos que han marcado su trayectoria y diversos números en los que combina acrobacias, un elemento que se ha convertido en uno de sus sellos como artista.

¿Qué sucederá con los boletos?

La promotora detalló que se habilitará un proceso de reembolso automático para quienes adquirieron sus boletos en línea. El dinero se devolverá directamente a la tarjeta con la que se realizó la compra, incluyendo los cargos por servicio.

En el caso de quienes compraron sus entradas en taquilla, deberán acudir al mismo punto de venta para solicitar la devolución correspondiente.

Hasta el momento se desconoce si Pink anunciará nuevas fechas en México. No obstante, se invita a los fanáticos a mantenerse atentos a los canales oficiales de la intérprete de "Just Give Me a Reason."

