De una aventura animada de Pixar a un documental feminista

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Para muchos, es el retorno de Pixar a la esencia que lo caracterizó en sus primeros filmes: una historia sencilla, pero poderosa, una imagen trepidante sin ser "preciosista" y, además, personajes con los que cualquiera puede empatizar porque se trata de animalitos en peligro.

¿Sorprende? No, si tomamos en cuenta que la dirección es de Daniel Chong, el escritor y director de "Escandalositos", las aventuras de tres ositos en el mundo, además de guionista en "Bolt", sobre un perro que se creía superhéroe.

La historia inicia con una joven llamada Mabel que pasa su niñez entre bosques y praderas, por lo que ama a la naturaleza y a los animales. Pero años después, el alcalde del lugar anuncia un plan para construir una carretera en aras de la modernidad y porque algo con árboles no es motivo suficiente de conservación.

La lucha de la joven comienza con firmas y protestas, pero sus esfuerzos parecen no servir de nada. Y es cuando los animalitos del bosque, sobre todos los castores, hacen su aparición.

"La película no convierte a los animales en caricaturas humanas. Al contrario, insiste en que existe una inteligencia animal que no siempre entendemos", considera "Rolling Stone en Español".

La revista apunta que si bien con Elio se apostó a despertar curiosidad científica en el público infantil, ahora lo hace con voltear al respeto a la naturaleza.

"Esta no es una película que parezca estar pulida hasta el cansancio en las reuniones del estudio. Hay una lógica narrativa desquiciada, casi anárquica, que la mantiene en zigzag impredecible, desde la persecución a toda velocidad por precarias carreteras de montaña hasta el suspenso casi catastrófico del clímax, donde la naturaleza se enfurece", destaca por su parte "The Hollywood Reporter".

Para retratar el comportamiento de los animales y sus madrigueras, el equipo de animación realizó varios viajes al parque Yellowstone con la especialista en castores y asesora de Hoppers, la doctora Emily Fairfax. También encontraron una madriguera abandonada donde se dieron cuenta que había pasillos y cuartos, como una casa humana.

Mark Mothersbaugh, con fundador de Devo, es autor de la música. Y esté atento a algunas referencias a otras cintas de Pixar como "Wall-E", "Up" y "Cars".

Documental "Rebeladas" rescata historia del colectivo Cine Mujer

Esta es una de esas historias que salva lo poco conocido de México. Entre los 70s y 80s existió un colectivo llamado Cine Mujer que por medio de películas y cortos buscó extender temas femeninos en todos los lugares que les permitieran.

Tuvieron éxito en su búsqueda, a pesar de que no fueron mediáticas. Podían hacer una animación de gallinitas para explicar la importancia de la unión de mujeres, que entrevistas de largo aliento a chicas que pasaban por momentos importantes.

Cineastas como María Novaro ("Danzón"), aunque no formaron parte del colectivo como tal, se vieron inspiradas en su labor, convenciéndose de que el cine podía generar cambios, al menos en esencia.

El Colectivo Cine Mujer usó el cine como una herramienta política para denunciar problemas de género que definían a la sociedad mexicana de ese entonces. Y el documental acude a las protagonistas de esa agrupación para contar su historia y contrastar la realidad de sus películas con el panorama actual. Y hay muchas cosas que quizá, no han cambiado.

Se trata de una película realizada por Andrea Gautier y Tabata Salinas cuya escritura inició hace una década y que por distintos motivos se fue retrasando.

"La violencia que es como un gas que se expande y encuentra cualquier rincón para existir, como la violencia digital, pero la lucha feminista está a todo lo que da, y es muy interesante ver cómo se ha nutrido todo el movimiento, a pesar de que hay varias trincheras, que hay varias luchas, pues ahí estamos, las nuevas generaciones que se organizan en colectivos, para tratar a chicas que van a abortar, o los feminicidios o los transfeminicidios, no solo es el 8 M sino todos los días", comenta la co-directora Salinas.