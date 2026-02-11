CANCELA FECHAS DE SU GIRA
LA CANTANTE ANUNCIÓ QUE SUSPENDE ALGUNAS PRESENTACIONES DE SU GIRA POR EU, DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD
CIUDAD DE MÉXICO- Hace apenas unos días, Demi Lovato se mostraba emocionada por el inicio de su gira en Estados Unidos, pero ahora sorprendió a sus fans al anunciar la cancelación de varias fechas, debido a que se siente sobrepasada.
En un comunicado publicado en su Instagram este 10 de febrero, la intérprete de "Camp Rock" explicó que, mientras se preparaba para los conciertos, se dio cuenta de que se estaba exigiendo más de lo posible:
"Para proteger mi salud y asegurarme de poder darlo todo, necesito más tiempo para descansar y ensayar", escribió.
Lovato añadió que, en última instancia, adaptaría su horario para incluir más tiempo libre y así poder afrontar el recorrido de manera adecuada.
Como resultado, Demi no se presentará en Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver. "Me entristece decirles que ya no podré verlos. Lo siento mucho por aquellos que planeaban estar allí", expresó en su mensaje.
La única fecha reprogramada es Orlando, que ahora abrirá la gira el 13 de abril. "Espero ver muchas de sus caras cantando conmigo. Gracias por su apoyo siempre. Los quiero", concluyó. Las personas que compraron boletos para los espectáculos cancelados a través de Ticketmaster o AXS recibirán el reembolso automáticamente, mientras que los boletos para la fecha en Orlando seguirán siendo válidos para la nueva fecha.
Originalmente, la gira comenzaría en Charlotte, Carolina del Norte, en abril y continuaría por Orlando, Atlanta, hasta finalizar el 25 de mayo en Houston, Texas.
Demi Lovato planea regresar con fuerza tras tres años de ausencia.
La gira norteamericana It´s Not That Deep Tour, que promociona su noveno álbum de estudio, coincide con un momento de su vida en el que Demi se siente orgullosa de su carrera y de los logros personales que ha alcanzado.
La cantante ha enfrentado un pasado complicado marcado por adicciones y recaídas. En 2018 sufrió una sobredosis de heroína con fentanilo y también tuvo problemas con alcohol y otras drogas.
