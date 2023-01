Cancelan clase con Bárbara del Regil en la UAEMex

A-AA+

TOLUCA, Méx., enero 10 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Autónoma del Estado de México Informó que fue cancelado el evento previsto para el 12 de febrero, una clase de Cardio Motivacional que impartiría Bárbara del Regil, ante el rechazo por parte de organizaciones estudiantiles, sobre todo de feministas.

Luego de las expresiones en contra de este evento, la Fundación UAEMex quien promovió el evento, informó que fue cancelado y a cambio se llevará a cabo una jornada de activación física impartida por el propio personal de la institución.

La propuesta de la Fundación propició la desaprobación de la comunidad Universitaria, por ello, la organización lo reprogramó como una clase de activación física para el 29 de enero de 08:00 a 11:00 horas en el estadio Alberto Chivo Córdoba.

La Fundación UAEMex comenzó con la difusión del evento con la influencer hace algunos días a través de sus redes sociales. Sin embargo, la Asamblea Universitaria, publicó un pronunciamiento en el que argumentaron los motivos por los que están en contra.

La rechazan por promover proteína dañina para la salud y por racista

En el documento dijeron que la influencer promociona proteína dañina para la salud que en repetidas ocasiones ha sido analizada por especialistas, además no está de acuerdo con los métodos anticonceptivos y de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), alegando que "cuando te manda un hijo dios te llega un milagro".

Además, cuestionaron el costo para ingresar a dicha clase, qué de acuerdo con la Asamblea Universitaria, para poder acceder a la clase, que van de los $600 a los $1,500; más $200 para una clase motivacional.

"La universidad que buscamos construir no es aquella que hace promoción a personas que replican actitudes contra aquellos sectores que históricamente han sido violentados por el color de su piel y/o sector socioeconómico", subraya el pronunciamiento publicado.

Del mismo modo, dijeron, se oponen a contribuir a un ambiente que propicie trastornos alimenticios, y que tome tan a la ligera temas importantes como la salud mental, con prácticas motivacionales tan caras y que se ha comprobado que son inservibles ante el verdadero problema estructural qué se debería priorizar.