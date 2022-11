Captan a Shakira con un hombre rubio en playas españolas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de que saliera a la luz la relación del ex de Shakira, Gerad Piqué, y de la joven Clara Chía, algunos fanáticos han estado muy pendientes de la colombiana, pues hay quienes esperan que de un momento a otro presente a un nuevo amor, sin embargo, ningún rumor se le ha podido confirmar a la barranquillera.

Ahora, se estaría hablando de un hombre rubio con el que se le vio realizar un deporte acuático en los últimos días. Recordemos que la artista abandonó Barcelona junto con sus hijos: Milán y Sasha luego de que llegara a un acuerdo con el jugador del Barcelona por la custodia, sin embargo, pese a que se esperaba que la familia llegara a su casa de Miami, un paparazzi los captó en las playas de Cantabria, un lugar en el que acostumbraban a vacacionar con el deportista, y al que iban acompañados de un "guapo" instructor de Surf, aseguró el comunicador.

Sería Jordi Martin, un periodista español, que ha seguido la historia de la expareja muy de cerca, quien revelaría las nuevas fotografías de Shakira. Fue en el programa "El gordo y la flaca" donde contó que encontró a la colombiana muy tranquila y relajada: "Así encontré a Shakira en las playas de Cantabria, en el lugar donde acostumbra practicar su deporte favorito y en la misma casa en la que ella se quedaba a vacacionar con Gerard Piqué", dijo.

Aseguró que estaba acompañada de "un joven, rubio y muy guapo". No es la primera vez que se les ve juntos, ya que iniciaron las especulaciones de un romance desde junio pasado cuando también fueron captados y habían pasado solo algunos días desde el anuncio de su separación con Piqué.

"Esta vez, se veía claramente que Shakira y su entrenador se llevan de maravilla. Él siempre pendiente de ella en todo momento, ayudándola con el traje, tomándola de la mano e incluso en un momento, ella se prende de él para no caerse. El joven instructor también se tomó su tiempo para fotografiar a Shakira junto a sus hijos, demostrando que se lleva de lo más bien no solo con la cantante, también con sus hijos y sus amistades", relató.

Jordi agregó que el entrenador se hospeda en la misma casa de Shakira como un huésped más, por lo que suelen entrenar por varias horas. Hasta el momento, la intérprete de "Ojos así" no ha salido a dar declaraciones, sin embargo, anteriormente aseguró que luego de estar en diversas relaciones, en estos instantes sólo eran sus hijos y ella. "Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal. Ya sabes, ser parte de una pareja. Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente", dijo a "ELLE".