Presentación de 'Palabra de to's' de Carín León en Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Dicen que no hay lugar como el hogar, y para Carín León no es solo una frase hecha, sino una forma de vida. Por eso, a pesar de haber conquistado escenarios imponentes como el de Viña del Mar, decidió que no había mejor sitio para presentar oficialmente "Palabra de to's" que una hacienda en su natal Hermosillo.

Rodeado de solo unos cuantos amigos e invitados especiales, la noche de este miércoles el cantante ofreció un showcase que se sintió más como una íntima bohemia, donde la música y la cercanía fueron los verdaderos protagonistas.

"Muy pocas veces uno está rodeado de tantos amigos. ¡Salud por la vida y por la raza que está aquí reunida, que Dios me los bendiga!", expresó Carín, levantando su copa.

El arranque de la noche estuvo marcado por temas como "Necesito una limpia" y "De compas", que pusieron a brindar y cantar a la pequeña pero animada audiencia.

Aprovechando que estaba entre puras "caras conocidas", Carín decidió saltarse el programa y complació a los suyos con "Primera cita" y "Te lo agradezco", canciones que en algunos momentos quedaron opacadas por las voces de su público, que no solo gritaba las letras, sino también cumplidos en un intento por llamar su atención: "¡Salud, Carín!" o "¡Te amo!", se escuchaba entre la gente.

Al final de casi cada canción, el sonorense alzaba su copa y dedicaba un brindis a su tierra, a la música mexicana y a su gente, esa que nunca le falla y que incluso viajó cientos de kilómetros para acompañarlo.

"¡Qué buena borrachera traigo! ¡Que viva la música mexicana y la música norteña!", exclamó entre risas.

Pero la noche aún guardaba una última sorpresa. Para cerrar la velada, Carín sorprendió con un palomazo de "Así fue", la icónica canción de Juan Gabriel, con la que hizo gala de su potente voz.

"Gracias, mi raza, por acompañarnos... ¡Viva Hermosillo!", dijo al despedirse.

Además del lanzamiento de este nuevo disco, el músico se prepara para iniciar una gira por Europa, con la que recorrerá países como Alemania, España, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Al mismo tiempo, trabaja en la continuación de uno de sus álbumes más importantes: "Boca chueca Vol.2".