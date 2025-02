La Lucha de Latinus: Censura, Trump y el Regreso a TikTok

El periodista Carlos Loret de Mola confirmó mediante su cuenta de X que el portal noticioso Latinus está de nuevo disponible en la red social asiática TikTok tras un cierre por presunta censura tras criticar abiertamente al republicano Donald Trump.

"Ya está de vuelta la cuenta de TikTok de Latinus. Ya recuperamos la cuenta de TikTok de Latinus", expresó Loret de Mola.

Aseguró sentirse "muy contento" de "poder compartir nuestros contenidos también a través de esta plataforma".

El periodista externó su gratitud ante el apoyo recibido tras la suspensión de la cuenta de Latinus en la red social china.

Anteriormente, Carlos Loret de Mola explicó para EL UNIVERSAL que "aunque no han pedido explícitamente" bajar críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "evidente" el mensaje de "no molestar" al mandatario de EU y "no molestar" a Elon Musk mediante TikTok.

En su columna titulada "El extraño caso de TikTok suspendiendo a Latinus", el reportero cuestionó si "se programó un algoritmo para detectar contenidos adversos al trumpismo y diluirlos".

Señaló la contradicción de que las redes sociales que "hoy se rinden ante Trump" hace unos meses "bloqueaban cualquier contenido que tuviera que ver con él".