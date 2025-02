Devastador suceso en la Franja de Gaza

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Hamás devolvió el jueves los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, que según los planes incluían a una madre y sus dos hijos a los que se daba por muertos desde hacía tiempo y que han llegado a simbolizar la angustia de la nación tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Los restos se describieron como los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, así como de Oded Lifshitz, quien tenía 83 años cuando fue secuestrado.

Kfir era el rehén más joven tomado ese día. Hamás ha afirmado que los cuatro fueron asesinados junto con sus guardias en ataques aéreos israelíes.

"Nuestros corazones —los corazones de toda una nación— están hechos pedazos", dijo el presidente israelí Isaac Herzog en un comunicado. "En nombre del Estado de Israel, inclino mi cabeza y pido perdón. Perdón por no protegerlos en ese terrible día. Perdón por no traerlos de vuelta a casa sanos y salvos".

Los milicianos mostraron cuatro ataúdes negros en un escenario en la Franja de Gaza rodeado de pancartas, incluida una grande que representaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un vampiro.

Miles de personas, incluidos muchos combatientes armados y enmascarados, observaron cómo se cargaban los ataúdes en vehículos de Cruz Roja que luego se marcharon para entregarlos a las fuerzas israelíes.

El Ejército realizó una pequeña ceremonia fúnebre, a petición de las familias, antes de transferir los cuerpos a un laboratorio para su identificación formal mediante ADN, un proceso que podría tomar hasta dos días. Solo entonces se notificará a las familias.

Luego, la familia de Lifshitz indicó que sus restos habían sido identificados oficialmente.

"Esperábamos y rezábamos tanto para un desenlace distinto", expresó la familia en un comunicado. "Ahora podemos llorar la pérdida de este gran esposo, padre, abuelo y bisabuelo que teníamos desaparecido desde el 7 de octubre".

Las televisoras israelíes no transmitieron la entrega. En la plaza de Rehenes en Tel Aviv, donde los israelíes se han congregado para ver la liberación de rehenes vivos, una gran pantalla mostró una recopilación de fotos y videos de Lifshitz y la familia Bibas. Algunas mostraban a Kfir riendo y a la familia vestida con disfraces de Batman.

Los israelíes han celebrado el regreso de 24 rehenes vivos en las últimas semanas bajo un frágil alto el fuego que detuvo más de 15 meses de guerra. Pero la entrega del jueves era un sombrío recordatorio de aquellos que murieron en cautiverio, mientras las negociaciones que llevaron a la tregua se prolongaban por más de un año.

También podría dar un impulso para las negociaciones sobre la segunda fase del alto el fuego, que apenas han comenzado. Está programado que la primera termine a principios de marzo.

El bebé era el rehén más joven

Kfir Bibas tenía nueve meses cuando fue capturado. Era un bebé pelirrojo con una sonrisa desdentada cuando los milicianos irrumpieron en la casa de la familia el 7 de octubre de 2023. Su hermano Ariel tenía cuatro años. Un video grabado ese día mostró a una aterrorizada Shiri con los niños envueltos en una tela mientras los milicianos los llevaban a Gaza.

Su esposo, Yarden Bibas, fue capturado por separado y liberado este mes después de 16 meses en cautiverio.

Los familiares en Israel se han aferrado a la esperanza, celebrando el primer y segundo cumpleaños de Kfir y el quinto de su hermano. La familia Bibas declaró en un comunicado el miércoles que esperaría a los "procedimientos de identificación" antes de reconocer que sus seres queridos estaban muertos.

Los simpatizantes en toda Israel han vestido de naranja en solidaridad con la familia —una referencia al cabello rojo de los dos niños— y se escribió una popular canción infantil en su honor.

Al igual que la familia Bibas, Oded Lifshitz fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz, junto con su esposa Yocheved, quien fue liberada durante un alto el fuego de una semana en noviembre de 2023. Oded era un periodista que abogaba por el reconocimiento de los derechos palestinos y la paz entre árabes y judíos.

Los militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 rehenes, incluidos unos 30 niños, en el ataque del siete de octubre, en el que también mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles.

Más de la mitad de los rehenes, y la mayoría de las mujeres y niños, han sido liberados en acuerdos de alto el fuego u otros tratos. Las fuerzas israelíes han rescatado a ocho y han recuperado decenas de cuerpos de personas asesinadas en el ataque inicial o que murieron en cautiverio.

No está claro si el cese el fuego aguantará

Hamás está preparado para liberar a seis rehenes vivos el sábado a cambio de cientos de prisioneros palestinos, y dice que entregará cuatro cuerpos más la próxima semana, completando la primera fase del alto el fuego. Eso dejará a los milicianos con unos 60 rehenes, todos hombres, de los que se cree que la mitad están muertos.

Hamás ha afirmado que no liberará a los cautivos restantes sin un alto el fuego duradero y una retirada completa de Israel. Netanyahu, con el respaldo total del gobierno de Donald Trump, dice que está comprometido a destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás y a devolver a todos los rehenes, objetivos que son ampliamente considerados como mutuamente excluyentes.

La propuesta de Trump de trasladar a unos dos millones de palestinos fuera de Gaza para que Estados Unidos pueda tomar posesión del territorio y reconstruirla, que ha sido aceptada por Israel pero rechazada universalmente por los palestinos y los países árabes, ha puesto en más duda el alto el fuego.

Hamás podría mostrarse reacio a liberar más rehenes si cree que la guerra se reanudará con el objetivo de aniquilar al grupo o de trasladar forzosamente a la población de Gaza.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 48.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en sus registros. Israel afirma haber matado a más de 17.000 combatientes, sin proporcionar evidencias.

La ofensiva destruyó amplias extensiones de Gaza, reduciendo barrios enteros a campos de escombros y edificios bombardeados. En su apogeo, la guerra desplazó al 90% de la población de Gaza. Muchos han regresado a sus hogares para encontrar que no queda nada y no tienen forma de reconstruir.