logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan la balada Sin despedida

El video oficial de Sin despedida fue grabado en Guadalajara y cuenta con la dirección de Nuno Gomes.

Por EFE

Febrero 12, 2026 08:11 p.m.
A
Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan la balada Sin despedida

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- El cantante mexicano Carlos Rivera lanzó este jueves 'Sin despedida', una balada con mariachi interpretada junto a Alejandro Fernández, en una colaboración que reúne a dos de las voces más reconocidas de la música en español y que sirve como adelanto de su próximo álbum.

Sin despedida: colaboración y estilo musical

La canción, escrita íntegramente por Rivera, destaca por su tono emocional y la combinación de estilos de ambos intérpretes dentro de la tradición de la música mexicana.

"Este dueto es muy especial, porque más allá de cantar con una estrella que representa a nuestra música mexicana, estoy cantando con un gran amigo", afirmó el artista en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El lanzamiento incluye un video oficial grabado en Guadalajara y dirigido por Nuno Gomes, con la actuación de Gabriel Agüero y la participación de la modelo Priscila Valverde, quien encarna distintos personajes del imaginario mexicano dentro del proyecto audiovisual del álbum.

Vida México y gira anunciada

'Sin despedida' constituye el primer adelanto del disco 'Vida México', anunciado como la segunda parte del EP 'Vida...', publicado en octubre pasado, con el que Rivera continúa explorando una propuesta musical vinculada a las raíces culturales del país.

El estreno coincide con la preparación de su gira '¡Vida México Tour', que incluye su primera presentación el próximo 9 de mayo en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos del país, antes de iniciar una serie de conciertos en España entre junio y julio en ciudades como Pamplona, Valencia, Barcelona y Bilbao.

Rivera, surgido del ámbito televisivo y consolidado como intérprete y compositor en la última década, se ha posicionado como una de las figuras destacadas del pop latino contemporáneo, con una trayectoria que combina balada romántica y elementos tradicionales mexicanos.

La canción ya está disponible en plataformas digitales. EFE

csr/jmrg/rrt

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan la balada Sin despedida
Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan la balada Sin despedida

Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan la balada Sin despedida

SLP

EFE

El video oficial de Sin despedida fue grabado en Guadalajara y cuenta con la dirección de Nuno Gomes.

¿Dónde ver las series y películas de James Van Der Beek?
¿Dónde ver las series y películas de James Van Der Beek?

¿Dónde ver las series y películas de James Van Der Beek?

SLP

El Universal

El actor estadounidense James Van Der Beek falleció a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal.

Regina Blandón y Memo Villegas en Enloqueciendo contigo
Regina Blandón y Memo Villegas en Enloqueciendo contigo

Regina Blandón y Memo Villegas en "Enloqueciendo contigo"

SLP

El Universal

Salvador Suárez dirige esta versión mexicana de la sitcom Loco por ti, con un enfoque más profundo y realista.

BTS llevará tour ARIRANG a cines internacionales en abril
BTS llevará tour ARIRANG a cines internacionales en abril

BTS llevará tour ARIRANG a cines internacionales en abril

SLP

El Universal

El tour ARIRANG de BTS tendrá dos conciertos transmitidos en cines internacionales para fans.