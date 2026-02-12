Tras persecución y balacera, capturan a objetivo prioritario

Luego de una persecución y balacera en calles de la colonia Satélite, elementos de la Policía de Investigación lograron la captura de un presunto objetivo prioritario dedicado al robo de casas habitación; en el hecho el sujeto huyó a bordo de una camioneta, chocó contra dos vehículos y finalmente terminó volcado en el sitio donde lo capturaron los policías.

El individuo fue identificado con el nombre de José Miguel alias „El Topo", el cual ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes donde también enfrenta cargos por delito de ataque peligroso en contra de los elementos policiacos.

De acuerdo a los hechos, ocurridos al mediodía de este miércoles, los elementos de la Policía de Investigación interceptaron al objetivo prioritario cuando se desplazaba a bordo de una camioneta por la calle República de Argentina, en la colonia Satélite, en donde le marcaron el alto.

Sin embargo, el sujeto imprimió mayor velocidad y de esta forma se originó la persecución en donde el maleante realizó disparos con arma de fuego en contra de los agentes, los cuales fueron obligados a repeler la agresión.

Durante la huida, en la calle República de Bahamas de la misma colonia, el sujeto al meter reversa le pegó a un automóvil Nissan Versa que circulaba por ahí en esos momentos y lo proyectó contra un inmueble.

Al reiniciar la marcha, el individuo todavía le pegó a otra camioneta tipo pick up de color rojo que se encontraba estacionada para finalmente terminar su unidad volcada en el costado derecho sobre la calle República de Bahamas, en donde quedó sobre la superficie de rodamiento.

Fue entonces que los agentes policíacos pudieron abordar al presunto delincuente, al que de inmediato retiraron del sitio y lo pusieron bajo resguardo para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, cabe resaltar que no hubo lesionados en este caso.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, detalló que los elementos de la Policía de Investigación realizaron la detención en flagrancia de José Miguel "N", relacionado con el delito de ataque peligroso en la capital potosina.

Informó que fue en calles de la colonia Satélite, donde esta persona habría agredido a los agentes investigadores y comenzó a huir a bordo de un vehículo, lo que derivó en una persecución por la zona, hasta que dicho individuo y su vehículo fueron asegurados en la calle República de Bahamas y trasladados a las instalaciones de la FGE.

Indicó la Fiscalía que los elementos de la Policía de Investigación tenían identificada a esta persona como presunto objetivo prioritario al estar relacionado con diversas carpetas de investigación por robos a casa habitación, además enfrentará las acciones legales por el delito de ataque peligroso tras estos hechos.