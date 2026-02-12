logo pulso
¡BUEN VIAJE!

AMIGOS LA DESPIDEN Y LE DESEAN MÁS ÉXITOS

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
Galeria

María Rosa Aldrett cambiará su residencia a otra ciudad, a fin de realizar una especialidad de Medicina.

Ella, demuestra su optimismo por emprender esta nueva experiencia y continuar con su preparación profesional, pues anhela ser una doctora exitosa y brillante.

En la estupenda celebración que le ofrecieron su papá Jorge Aldrett con su hermano Jorge Aldrett, los detalles de buen gusto cautivaron a los invitados.

Ahí con ella, su novio Rodrigo Matienzo.

Con gran entusiasmo llegaron los grupos de amigos más audaces, quienes le reiteraron el afecto que le tienen y le desearon el mejor de los éxitos.

Feliz, María Rosa comentó de los interesantes proyectos a realizar durante su estadía en donde realizará su especialidad.

En la celebración, el buen ambiente se prolongó con gran alegría.

¡Vaya energía que poseen!

