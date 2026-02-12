¡BUEN VIAJE!

María Rosa Aldrett cambiará su residencia a otra ciudad, a fin de realizar una especialidad de Medicina.

Ella, demuestra su optimismo por emprender esta nueva experiencia y continuar con su preparación profesional, pues anhela ser una doctora exitosa y brillante.

En la estupenda celebración que le ofrecieron su papá Jorge Aldrett con su hermano Jorge Aldrett, los detalles de buen gusto cautivaron a los invitados.

Ahí con ella, su novio Rodrigo Matienzo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con gran entusiasmo llegaron los grupos de amigos más audaces, quienes le reiteraron el afecto que le tienen y le desearon el mejor de los éxitos.

Feliz, María Rosa comentó de los interesantes proyectos a realizar durante su estadía en donde realizará su especialidad.

En la celebración, el buen ambiente se prolongó con gran alegría.

¡Vaya energía que poseen!