Carlos Rivera y el motivo por el cual no usa su alianza de boda

A mediados de 2022, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez contrajeron matrimonio en lo que fue una celebración íntima y alejada de los medios de comunicación. La pareja es muy reservada con su vida en pareja y no suelen compartir muchos detalles en sus redes sociales.

Claro que la excepción se vio reflejada hace unos días en la cuenta de Instagram de la conductora, ya que con motivo del cumpleaños de su amado, compartió una fotografía y un epígrafe tierno para saludarlo por su natalicio. "Soy tan afortunada de vivir cada día al lado del hombre más maravilloso de este mundo", fue parte de su dedicatoria.

Además, Cynthia Rodríguez también le deseó un buen comienzo de la gira de conciertos llamada "Un Tour a todas partes". Sin embargo, los proyectos laborales de Carlos Rivera van separados de su vida personal y es por eso que en sus shows no lleva puesta su alianza de boda.

Uno de los motivos por los cuales no luce su anillo de boda es que quiere mantener en privado su matrimonio. Pero, además, el intérprete de "Te esperaba" no lleva puesto su joya en los conciertos o eventos públicos porque teme perderlo.

Es por eso que Rivera prefiere dejarlo en su casa, en su hogar, resguardado de cualquier descuido en su trabajo, sobre todo en multitudes. "Cuando trabajo no me lo pongo porque se me pierde, pero ya me lo pongo en mi casa, siempre lo tengo cuando vamos a cenar o cuando hago mi vida normal, ahí si lo traigo siempre", ha mencionado el cantante para la prensa en una oportunidad.