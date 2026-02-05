Carlos Vives lanza 'Te dedico' como adelanto de su nuevo álbum 'El último disco'

Bogotá, 5 feb (EFE).- El cantante colombiano Carlos Vives apeló al romanticismo y a una forma "más íntima de conectar a través de la música" en su nueva canción, 'Te dedico', que lanzó este jueves como un abrebocas de su próximo álbum, 'El último disco'.

"Vivimos en un tiempo donde ya no se dedican canciones, ni se mira a los ojos, un mundo de relaciones desechables donde dedicar algo real es un acto revolucionario. Este primer sencillo habla de conexión y amor con intención, de dedicar tiempo, palabras, memoria", expresó el equipo del artista en un comunicado.

El video musical de la canción, publicado junto al sencillo, está protagonizado por el hijo del cantante, Pedro Vives, quien busca representar "el encuentro entre distintas formas de vivir las relaciones".

"Los valores han cambiado bastante pero por ejemplo en la canción y en el video valores como es el amor, como se vivía antes más romántico sobre todo, son muy importantes y en verdad no podemos dejar eso atrás", expresó Vives.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nueva canción fue escrita por Carlos Vives, Mauricio Rengifo y Andrés Leal y, según el equipo del artista, supone el comienzo de "un proyecto que apuesta por volver a la esencia: canciones auténticas, emociones reales y una conexión que trasciende el tiempo".

El álbum también es la antesala del 'Tour al sol 2026', que llevará al cantante colombiano a Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico entre abril y junio próximos.