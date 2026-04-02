CAZZU DEBUTA COMO ACTRIZ

La cantante argentina Cazzu debutará como actriz en ´Risa y la cabina del viento´, una película dirigida por su compatriota Juan Cabral que se estrenará el 16 de abril en los cines del país suramericano tras haber sido premiada en festivales internacionales.

El filme, protagonizado también por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero, narra la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público que le permite comunicarse con personas fallecidas.

A cambio de ayudarles a resolver asuntos pendientes en el mundo de los vivos, la protagonista busca la posibilidad de hablar por última vez con su padre.

La película es el debut cinematográfico de Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, una cantante, rapera y compositora argentina reconocida como una de las figuras más influyentes del trap latino y la música urbana, que ganó fama internacional gracias a canciones como ´Loca´ o ´Toda´.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rodada en la provincia austral de Tierra del Fuego, la película cuenta además con las actuaciones de Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón, y con música original de la banda argentina Babasónicos.

´Risa y la cabina del viento´, obtuvo el premio a Mejor Película Joven en el Stockholm International Film Festival Junior, en Suecia.