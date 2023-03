Celebridades despiden a López Tarso con emotivas palabras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Ignacio López Tarso, el actor que protagonizó "Macario", una de las piezas clave de la Época de Oro del Cine Mexicano, falleció esa noche. El famoso había sido reportado por la tarde con insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar, reveló su hijo Juan Ignacio Aranda.

El actor llevaba una semana hospitalizado a causa de una neumonía y una oclusión intestinal, sin embargo, no hubo una mejoría.

Al igual que su proyecto, que fue un hito en el mundo cinematográfico, la velita de Tarso se apagó a sus 98 años, por lo que algunos de sus colegas del medio se despidieron del actor con emotivas palabras.

Morris Gilbert, el productor teatral mexicano, quien trabajó muy de cerca con Tarso debido a que produjo varias de las obras en las que el fallecido participó como: "De gira con los López" y "Defendiendo al cavernícola", escribió en Twitter.

"Estamos ensayando 'Toc Toc' en el teatro Ignacio López Tarso y me entero del fallecimiento del gran maestro! No puede haber mejor homenaje para tan respetada figura de nuestro teatro. acabamos de dedicar un aplauso desde el escenario con la cia, muy conmovidos. Abrazo a su familia".

El CEA Televisa también lamentó la pérdida: "Nos unimos a la pena que embarga a toda la familia, amigos y admiradores del primer actor Ignacio López Tarso por su sensible fallecimiento, nos quedamos con su gran legado en la actuación. DEP".

La actriz Erika Buenfil expresó su tristeza y dolor por la primicia: "Se va un gran compañero, gran actor, leyenda. Me duele mucho saber que ya no estará entre nosotros. #DescanseEnPaz. Don Ignacio López Tarso un fuerte abrazo a su familia".

La comediante Ceci Flores que trabajó con Ignacio en la obra "De gira con los López" posteó: "Descansa en paz. Qué increíble poder trabajar con alguien así de talentoso y con esa trayectoria. Ignacio López Tarso, uno de los mejores actores que ha tenido el cine y la televisión mexicana", junto a una fotografía.

La legendaria Silvia Pinal utilizó su Instagram para despedir al famoso: En paz descanse #IgnacioLopezTarso Dios lo tenga en su gloria #QEPD".

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la chilindrina externó: "Gran tristeza enterarme de su partida cuando apenas unos meses tuve la fortuna de conocerlo y compartir ceremonia, descanse en paz".

Aracely Arámbula, Leticia Calderón y Ana Martín también recordaron momentos junto al famoso.