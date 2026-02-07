Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Uno de los momentos más esperados durante la transmisión del Super Bowl LX es el show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, quién encenderá el juego con su característico ritmo urbano que lo llevó recientemente a ganar un Grammy.

Más allá de la controversia que generó este show y la gran producción que se prepara, la inclusión también formará parte del evento, pues durante la presentación del intérprete de "Neverita" este domingo en el Levi's Stadium, se marcará todo un hito al contar por primera vez con todo un programa dedicado a la interpretación en lengua de señas, dirigido por la puertorriqueña Celimar Rivera.

El programa contará con la traducción de la lengua de señas puertorriqueña (LSPR) por Celimar Rivera, mientras que el intérprete Julián Ortiz, será el encargado de traducir "America the Beautiful" al Lenguaje de Señas Estadounidense.

La intérprete de 34 años es parcialmente sorda y su condición la llevó a combinar su trayectoria como activista, pues su misión de vida está dedicada a abrir los caminos de la comunicación para mejorar la vida de la población sorda, con su gusto por el baile que la llevó a desarrollar una expresión artística única.

Al ganar notoriedad local, el talento de Rivera la ha llevado a concursar en reality shows dedicados al baile como "Claro que Baila", el cual fue transmitido por la señal de Wapa Televisión.

La boricua ha dejado claro que su trabajo junto a Bad Bunny, más que interpretar es un performance que guiará a la comunidad sorda a sentir la música latina del show con la misma intensidad.