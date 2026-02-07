Fuertes daños, en percance del río Santiago

Un aparatoso accidente se suscitó en el río Santiago, en donde una camioneta le pegó a un carro que iba a dar vuelta en "U" a la altura de la plaza El Dorado y enseguida se volcó quedando con las llantas hacia arriba, por suerte no hubo heridos graves en este hecho.

Según el caso, cerca de las cuatro de la tarde de este viernes una camioneta Honda color gris, circulaba por el río Santiago en dirección de Morales hacia Muñoz.

Fue frente a la plaza El Dorado, en donde la conductora cambió de carril hacia su izquierda con la intención de tomar el retorno que ahí se ubica, pero al parecer no tomó las precauciones debidas y se le cerró a un automóvil KIA de color gris que en esos momentos por ahí transitaba.

Ante tal maniobra, la conductora del carro no alcanzó a frenar a tiempo y así chocó contra la camioneta para luego seguir su trayectoria errática y acabó volcado sobre su toldo parcialmente sobre un área verde de la vialidad.

Al sitio arribaron paramédicos de los Servicios de Salud, quienes valoraron a ambas conductoras pero no presentaban lesiones graves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron al lugar para tomar conocimiento del hecho en espera de que las conductoras involucradas llegaran a un acuerdo en lo particular respecto a los daños.