Cenizas de Aaron Carter serán esparcidas en el mar, revela su familia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Ha pasado casi un mes desde la repentina y lamentable muerte de Aaron Carter, quien perdió la vida a los 34 años, por causas aún desconocidas. El pasado 5 de noviembre, el cuerpo del arista fue encontrado sin vida en la bañera de su casa y aunque a su alrededor se encontraron lastas de aire comprimido y frascos de medicamento vacíos, los resultados de las pruebas forenses no han sido revelados.

A petición de la familia, el cuerpo de Carter fue incinerado y por ahora, las cenizas permanecen con Angel, su hermana gemela. Sin embargo, es la madre del intérprete de "Fool's Gold", Jane Carter, quien reveló cuál será el lugar donde descansarán los restos de su hijo.

En entrevista con TMZ, Jane aseguró que planea esparcir las cenizas de Aaron en el océano, específicamente en los Cayos de Florida, de donde son originarios. Pero el artista no estará solo, ya que junto con él, también irán parte de los restos de su difunta hermana, Leslie Carter. La también madre de Nick Carter, explicó que guardará parte de las cenizas de sus hijos, para que puedan ser enterradas con ella el día que fallezca. Además, compartió que la exprometida de Aaron, Melanie Martin, con quien mantuvo una relación intermitente durante años, no formará parte de la ceremonia, pero no reveló las razones.

La exestrella juvenil vivió sus últimos días luchando contra las adicciones y los problemas de salud mental que padecía; pero su manager, Taylor Helgeson, aseguró que lo que lo llevó al límite fue el cyberacoso que recibía en las redes sociales. Aunque no cree que Carter haya atentado contra su vida confesó a Pagesix que los ataques de los que era víctima llegaron a afectarlo muchísimo, a tal grado de que se sentía en una pesadilla.