Cerca, el nacimiento del bebé de Cynthia Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están e en la etapa final de su embarazo, a punto de dar la bienvenida a su hijo León. Aunque han preferido mantenerse alejados de los reflectores a lo largo de su relación, su alegría por esta noticia no ha podido ser ocultada. Recientemente, la exparticipante de "La Academia" reveló el lugar donde su hijo nacerá, ya sea en México o en Estados Unidos.



Desde que anunciaron públicamente la llegada del bebé, en marzo pasado, los cantantes han recibido mamilas, adorable ropita y otros artículos, lo cual ha conmovido profundamente a Cynthia. En una reciente entrevista con los medios, expresó su gratitud por todas las muestras de afecto.



"Realmente estoy muy agradecida. Estamos muy emocionados, ilusionados, muy motivados", dijo y aseguró que su esposo está sumamente feliz por su nueva etapa como papá: "yo creo que va a ser el mejor papa del mundo", aseguró.



Además, comentó que León ha sido muy amable con ella, pues ha experimentado pocos de los síntomas típicos del embarazo. Esto incluso ha resultado en una ventaja para ella, debido a que puede acompañar a Rivera en su exitosa gira por Estados Unidos, que consta de 24 fechas, de las cuales ya han agotado las entradas en 20 de ellas.



"Mi hermana me dice, es que creo que eres la embarazada menos quejumbrosa que conozco. Por eso me dan permiso de viajar a todos lados", externó.

Cuando se le preguntó sobre el lugar de nacimiento, la presentadora explicó que será una elección que estará en manos del pequeño, ya que aún no tienen la fecha exacta del parto.



"La realidad es que yo deseo y me estoy preparando, pero, al final, creo que el bebé es el que decide cómo va a ser. Me estoy preparando para que sea parto natural, pero, al final, lo que tenga que ser, será lo mejor para los dos", agregó.



La conductora dijo a los medios que si bien disfrutó mucho su trabajo, ser mamá era uno de sus sueños, por lo que quiere disfrutar este momento con Carlos.

Además, no descartó que en un futuro pueda volver a estar frente a las cámaras.

"No puedes dejar algo que amas", compartió.