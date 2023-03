"Chabelo" de ejecutivo "V" a récords Guinnes en televisión mexicana

Sábado, 25 de marzo de 2023 11:36 | Espectáculos, Cultura y Estilos | DECESO-CHABELO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Estuvo 48 años al frente de la emisión dominical "En Familia", que se transmitió de 1967 a 2015, y ostentó dos récord Guinnes: mayor trayectoria como conductor de un programa infantil y mayor tiempo representando a un personaje, esto último con casi seis décadas.

Xavier López "Chabelo" falleció hoy a causa de complicaciones abdominales, de acuerdo con su cuenta oficial de Twitter.

"Nos ha dejado de manera súbita", comunicó la red social, que pronto comenzó a llenarse con mensajes de condolencias de amigos y fans.

"Todo el amor y fortaleza con ustedes y todos sus allegados", escribió en la misma, la actriz Vanessa Bauche.

"Empecé a trabajar de ejecutivo V. De ve a traer refrescos, ve a traer cigarros, lo que sea. Así empezó todo. En aquel tiempo todos necesitábamos cooperar y hacer de todo para hacer una industria que nadie conocía, que nadie sabía cómo se hacía", recordó en una entrevista con Adela Micha.

"Me levanto todos los días y le agradezco a Dios despertar y poder seguir haciendo lo que me gusta hacer. A veces pienso que Emilio me lo dio a las siete de la mañana (el programa) para tronar, pero no pudo", bromeó esa vez.

La larga trayectoria de Chabelo

Trabajó con Cantinflas en la cinta "El extra" y, ya como Chabelo, en los filmes "El criado malcriado", "El aviso inoportuno", "Pepito y la lámpara maravillosa" y "Chabelo y Pepito contra los monstruos". Como Xavier López participó en las cintas "Club Eutanasia", "Amar" y "El complot mongol".

"Cuando a mi papá le dije que dejaba la carrera de medicina en segundo año, no le gustó nada. Porque sigue siendo la sociedad humana, seguimos siendo los actores, la parte más negra de la sociedad. Pero ser actor es una profesión como ser médico, arquitecto, ingeniero y hasta el día de hoy considero que, si no estudio, no puedo seguir adelante", consideraba.

Llegó a tener una colección de más de 2 mil ranas y guardaba los regalos que le daban sus fans, así fuera un lápiz. Fue amante de las motocicletas, en las que llegaba siempre cuando grababa en Televisa.

En 2008 fue atropellado resultando con dos costillas fracturadas y esguince cervical, que lo mantuvo alejado unas semanas del set, cosa que lamentaba.

Cuando alguien le preguntaba sobre los memes que se realizaban con su rostro, para denostar su edad, lo tomaba con filosofía.

"Yo no soy eterno, soy un ser humano", contestaba.

Chabelo a través del tiempo

1935: Nace Xavier López Rodríguez, hijo de padres agricultores. Con los años se convirtió en una persona de gran estatura.

1952: Entra a la escuela de Medicina, pensando que allí estaría su destino. Poco después cambiaría de opinión.

1953: Xavier López llega de la radio a la televisión de la mano de Arturo Panseco y Ramiro Gamboa, como asistente.

1954: Nace Chabelo gracias a Ramiro Gamboa, quien encontró en Xavier quien representara al niño salido de un libro.

1954: Chabelo hace sus primeras apariciones en Carrusel musical, Ramiro Gamboa era su padre, haciendo gran mancuerna.

1955: Pepsi Cola los contrata para ser imagen oficial de la bebida, aumentando su popularidad.

1958 Chabelo y Gamboa actúan en la película "Viaje a la luna", junto a Sergio Corona, Tin Tan, El loco Valdés, Viruta, y otros.

1961: El éxito de Chabelo hace que le ofrezcan hacer La media hora con Chabelo, un programa para niños en Canal 5.

1962: Chabelo aparece en la cinta "El extra", donde comparte créditos con Mario Moreno "Cantinflas" y Alma Delia Fuentes.

1964: Hace el programa Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, con Alejandro Suárez y Alfonso Zayas.

1968: Nace En familia con Chabelo. Con el tiempo se convirtió en el programa con mayor publicidad en su transmisión.

1978: Chabelo es parte del emblemático programa La carabina de Ambrosio, junto a César Costa, Alejandro Suárez, etc.

1990: Nace Lesli, hija de Xavier, que no sería reconocida hasta 18 años después, tras un proceso legal.

2012: Recibe dos récord Guinness por 44 años ininterrumpidos de programa y 57 de hacer al emblemático personaje.

2014 Se promueve la ley antichatarra en el país, dedicada a la publicidad en tv en horarios infantiles. 2015 A través de un video, Chabelo anuncia que el 20 de diciembre de ese año es la última emisión de su programa.