"Chabelo" trabajó como actor de doblaje para Disney

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Hay una faceta de Xavier López "Chabelo", que algunas personas no conocen o tal vez no recuerdan, su trayectoria como actor de doblaje para Disney, con quienes trabajó en algunas películas animadas dando voz a varios personajes.

El presentador que falleció este pasado 25 de marzo, a la edad de 88 años, no sólo contaba con una larga carrera en el cine y la televisión, también se desempeñó en el mundo del doblaje , especialmente para niños, a quien dedicó la mayor parte de su vida en el medio.

La primera vez que "Chabelo" recibió la invitación para trabajar con esta empresa estadounidense, fue en el 2005, en la película de "Chicken Little", en donde le dio la voz al personaje de "Buck Gallo".

Para esta cinta, que se puede ver en la plataforma de Disney+, se realizaron tres doblajes: dos en español, uno con modismos y otro neutro para Latinoamérica, en ambos es la voz del presentador la que puede escucharse

Su segundo trabajo llegó varias años después, en la cinta "Coco", que ganó el premio de la Academia por Mejor Película Animada y Mejor Canción.

En la historia, el comediante interpreta a un estricto oficial de policía, que se encuentra en el mundo de los muertos.

Ésta fue la última vez que Xavier tuvo un acercamiento con el cine para niños, ya que en 2018 realizó su último trabajo como actor de cine en la película "El complot mongol", posteriormente decidió retirarse de los escenarios por cuestiones de salud.