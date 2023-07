Chapoy respalda versión de Bárbara Mori sobre maltratos de Mayer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- En días anteriores se viralizó un fragmento donde Bárbara Mori cuenta a Marimar Vega su separación de Sergio Mayer, el padre de su único hijo y, aunque es conocido que la actriz sostuvo una relación con el exGaribaldi, lo que sí alertó fue el hecho que destacó: a su lado fue "muy infeliz", pues la manipulaba y la maltrataba, versión que Pati Chapoy respaldó al recordar que ella fue testigo de los modos que Mayer tenía con la actriz.

Bárbara Mori sostuvo una conversación remota con Marimar Vega, con quien ya había sostenido una charla para su canal de YouTube "El rincón de los errores" y, así como en esa ocasión, esta vez volvió a sincerarse acerca de su vida privada, hablando como pocas veces lo ha hecho acerca del padre de su hijo Sergio, Sergio Mayer, con quien sostuvo una relación de varios años durante finales de los noventas, época en la que ella estaba comenzado su carrera artística, de hecho, la actriz determinó que separarse del actor fue uno de los momentos que ella llama "despertares" y que, a lo largo de su vida, la han ayudado a crecer como ser humano.

"Creo que hay despertares en la vida de diferentes índoles; yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo", determinó.

La relación de Bárbara y Sergio comenzó en 1996, cuando la actriz incursionó en el mundo de la actuación, dos años más tarde de que iniciara su carrera como modelo, en esos tiempos, rememoró Mori, era una joven con una personalidad muy distinta a la mujer en la que se ha convertido, pues era muy insegura de sí, debido a los momentos tan complicados que vivió a durante su infancia, cuando su madre la abandonó a ella y a sus hermanos, y su padre ejercía violencia contra ellos.

"(Por cinco años) viví bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma; él (Sergio) tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma, yo crecí en un entorno en el que digamos que pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó y que mi papá no me quería y por eso me pegaba", dijo.

"Creces creyendo que no mereces nada, que no vales nada, que no mereces ni el cuidado de ti, entonces te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima, que te abusa... en fin, empiezas a lastimarte, y todas son decisiones, ojo... las decisiones eran tomadas desde el miedo, desde la inseguridad, desde el ´yo no valgo´, desde el ´yo no voy a estar con alguien inteligente y bueno porque yo no valgo la pena´", profundizó.

Y aunque Bárbara fue consiente de que era "super infeliz" desde mucho tiempo antes de separarse, prefirió seguir a lado de Mayer porque tenía el deseo de que su hijo creciera dentro de una familia unida, como ella no pudo hacerlo, hasta que se percató de que el pequeño se daría cuenta de que ella no estaba bien anímicamente y que, el aparentar, no ayudaría para que Sergio Jr, creciera en un ambiente familiar sano pero, para tomar esta decisión, fue clave el apoyo de Adriana Lavat, a quien conoció durante el rodaje de "Inspiración", por lo que viajaron juntas a Monterrey, donde se filmó la cinta.

"Hay una persona que fue importantísima para esta decisión que habló conmigo; Adriana Lavat, yo no la conocía, ella y yo estuvimos noches hablando, yo le decía como me sentía, la realidad, y ella me decía: 'Tienes que ser feliz tú, es lo más importante, nuestra felicidad, tienes que luchar por ti, que no sé qué...', y al escuché tanto que dije 'va, vamos a hacer eso' y llegué a México y me separé", detalló.

Para Mori, tomar esa decisión fue equiparable a que se le abrieran "las puertas del cielo", pues también confesó que Mayer era su mánager y tenía en su poder todo su dinero, otro de los aspectos por lo que le costó mucho abordar el tema de la separación.

Esta charla fue comentada en "Ventaneando" en la que Pati Chapoy recordó la época en que Mayer y Mori trabajaron en TV Azteca, así como rememoró un día en que fue testigo del descontrol que se apoderaba del actor cuando algo no salía como él tenía planeado, desquitándose con la actriz, escena que recordó como muy penosa. Del mismo modo, Daniel Bisgno habló de un proyecto en el que compartió crédito con ambos y, así como la titular del programa de espectáculos, él destacó que Mayer explotaba al mínimo error que cometía su pareja, a quien traía "cortita": "De pend... no la bajaba", declaró.

En este sentido, Chapoy dijo que esperaba que, en la actualidad, el actor se hubiera reivindicado y sostuviera una relación armoniosa con su esposa, la actriz Issabela Camil.