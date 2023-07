Chayanne se suma al trend de Barbie en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Chayanne, el talentoso intérprete puertorriqueño, ha causado revuelo en las redes sociales al dejarse llevar por la fiebre rosa de la icónica muñeca "Barbie".

Resulta que el intérprete de "Bailando bachata" compartió en su cuenta de Twitter una imagen suya posando como Ken, el famoso novio del juguete, en el póster oficial de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Con una bata de baño blanca que deja al descubierto parte de su pecho, Chayanne escribió: "Este Ken es el papá de Latinoamérica", desatando la emoción de sus seguidores.

Si yo soy Ken el papá de Latinoamérica, ¿tú qué Barbie serías? pic.twitter.com/uiHi6zlpEb — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) July 28, 2023

El provocativo mensaje generó una divertida interacción en la plataforma, con fanáticas imaginándose como "Barbies".Entre los comentarios, surgieron diversos "modelos" de la muñeca como: "Barbie Daddy Issues", "La Barbie inventada" y muchas más, algunas sumando sus propias fotografías relacionadas con el póster.Hasta el momento, el tuit ha acumulado 145 mil "me gusta" y ha sido retuiteado 11,7 mil veces, demostrando el impacto que Chayanne ha logrado con su divertida ocurrencia en el mundo digital.¡No todo es color de rosa!: La reciente polémica de ChayanneEs bien sabido que el boricua ha cautivado a millones de seguidores a lo largo de su carrera con su talento musical y su destacada sencillez. Sin embargo, hace unos meses fue objeto de fuertes críticas por su apariencia física, generando preocupación entre sus fanáticos.El famoso compartió en su cuenta de Instagram el videoclip de su más reciente sencillo, "Bailando bachata", durante el cual interactúa con su audiencia y realiza movimientos de baile. Algunos seguidores notaron que lucía más delgado y expresaron su preferencia por su apariencia anterior.Además de la preocupación por su peso, también surgieron comentarios sobre posibles ajustes cosméticos en su rostro, especulando que su sonrisa y expresiones faciales podrían haber sido modificadas.Anteriormente, Chayanne había presumido el atuendo que usaría para grabar el videoclip: un saco rosa combinado con pantalones grises y una camisa blanca con algunos detalles en negro. Pero a pesar de su entusiasta actitud, recibió comentarios negativos."Ay Dios padre... ¿qué fue lo que se hizo?", "Me parece... o está más delgado o demacrado", "¿Y mi Chayanne de antes?", "Con esa cirugía que se hizo se dañó, y muy maquillado. Quiero mi Chayanne de antes", "¿Qué te hiciste en la cara?", "Mi amor has adelgazado mucho ", "Es la posición de la cámara que lo hace ver extraño", "Tan bello que estaba envejeciendo... para que un cirujano lo jodiera", se leyó.No es la primera vez que la voz de "Dejaría todo" se enfrenta a este tipo de situaciones, en el pasado fue señalado por realizarse supuestos procedimientos estéticos para intentar verse más joven, lo que lo obligó a retomar el tema en una entrevista con medios.